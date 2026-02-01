Perlavisión

Internacional

Congresista demócrata Jesús “Chuy” García denuncia política de Donald Trump contra Cuba

Feb 1, 2026 #Cuba, #EE.UU

El congresista del Partido DemócrataJesús “Chuy” García, realizó una contundente denuncia contra la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, a través de su cuenta en la red X @RepChuyGarcia afirmó que, durante 65 años, el embargo estadounidense ha tenido como objetivo “matar deliberadamente de hambre a civiles” con la esperanza de que su desesperación provoque una rebelión interna.

García señaló que la última medida económica impulsada por el presidente Donald Trump está específicamente diseñada para generar un colapso humanitario en la isla. Según el congresista, esta acción no hace más que profundizar el “castigo colectivo” contra el pueblo cubano y, como consecuencia previsible, forzar un aumento de la migración desesperada desde el país caribeño.

Una crueldad sin justificación estratégica

El legislador demócrata fue categórico al descartar cualquier argumento de seguridad nacional. “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos”, afirmó, subrayando que este no es el verdadero motivo de la política hostil. Para García, la administración Trump está “inventando una excusa para la crueldad” con el único fin último de lograr un “cambio de régimen” en la nación antillana.

El costo humano del bloqueo

La intervención del congresista Chuy García se suma a un creciente coro de voces críticas dentro y fuera de Estados Unidos que califican el bloqueo económico, comercial y financiero como una forma de guerra no convencional.

 

 

Esta política, sostienen, recae directamente sobre la población civil, afectando su acceso a alimentosmedicamentos y energía, en lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario. La denuncia pone el foco en el costo humano de una estrategia geopolítica que ha persistido por más de seis décadas.

