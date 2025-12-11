Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Aprueban además reajustar el programa del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular

En su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, el Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó la víspera los decretos leyes “Sobre las Transacciones en Divisas en la Economía Nacional”, “De la Educación Financiera” y “De la Asociación entre Entidades Empresariales Estatales y Privadas”, del primero de los cuales la Gaceta Oficial, en su edición número 89, publica hoy el Decreto‑Ley 113.

Encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sus integrantes recibieron una actualización de la marcha del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se desarrolla en el país entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre.

Durante la presentación de ese tema, el miembro del Secretariado y jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, profundizó en la naturaleza, contenido y alcance del referido Programa de Gobierno, así como significó que, como parte del estudio y análisis del Programa de Gobierno, se han realizado 6 361 reuniones de las que derivaron 12 900 propuestas, según datos emitidos al cierre del 5 de diciembre.

Por otra parte, los integrantes de este órgano evaluaron, previo a su presentación en el venidero Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los proyectos de ley De Reducción Excepcional del Actual Período de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y General de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los aspectos relativos a la actualización del Cronograma Legislativo para el año 2026.

En la sesión ordinaria, este órgano aprobó, además, realizar el ejercicio de control y fiscalización a la Aduana General de la República, proceso que abarcará el cierre del año 2025 y se desarrollará en el primer trimestre del año 2026.

El Consejo de Estado aprobó también reajustar el programa del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, y desarrollarlo solamente el día 18 de diciembre, mediante videoconferencia, teniendo en cuenta la compleja situación del país.