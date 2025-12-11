Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Cuba condena acto de piratería contra buque petrolero venezolano

PorPrensa Latina

Dic 11, 2025 #Cuba, #Venezuela

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, condenó este jueves a través de la red social X el asalto por parte de fuerzas estadounidense a un buque petrolero venezolano.

«Ratificamos nuestro apoyo a la Patria de Bolívar y Chávez», escribió.

Por su parte el titular de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, reafirmó su rechazo en contra de la escalada agresiva contra la nación bolivariana y aclaró que este ataque «contraviene las reglas de libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación al derecho internacional».

De acuerdo con la declaración emitida por el gobierno bolivariano este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones tiene lugar luego de anunciada la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la que pretende reivindicar, 200 años después, la abominable doctrina Monroe.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Cuba Economía Sociedad

Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Dic 11, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba Economía Finanzas

Implementarán en el país nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas

Dic 11, 2025 Cubadebate
Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Leñadores repiten la dosis, hoy en juego desproporcionado

Dic 10, 2025 Héctor Castillo Toledo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión