Cuba condena acto de piratería contra buque petrolero venezolano

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, condenó este jueves a través de la red social X el asalto por parte de fuerzas estadounidense a un buque petrolero venezolano.

«Ratificamos nuestro apoyo a la Patria de Bolívar y Chávez», escribió.

Expresamos la más firme condena al asalto de un buque petrolero venezolano por fuerzas militares de EEUU, acto de piratería que evidencia una escalada en la agresión yanqui contra la Revolución Bolivariana. Ratificamos nuestro apoyo absoluto a la Patria de Bolívar y Chávez. — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) December 11, 2025

Por su parte el titular de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, reafirmó su rechazo en contra de la escalada agresiva contra la nación bolivariana y aclaró que este ataque «contraviene las reglas de libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación al derecho internacional».

De acuerdo con la declaración emitida por el gobierno bolivariano este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones tiene lugar luego de anunciada la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la que pretende reivindicar, 200 años después, la abominable doctrina Monroe.