Cruzada de la AHS Cienfuegos ya desanda el lomerío (+Fotos)

Noche inolvidable en la Escalinata del Kurotel Escambray en Topes de Collantes. /Foto: @JaguaTVe

La escalinata del Kurhotel Escambray, en Topes de Collantes, acogió anoche la gala inaugural de la XVII Cruzada Artístico-Literaria por el lomerío central de Cuba.

Bajo los auspicios de la Asociación Hermanos Saíz, y compulsados por el slogan «El arte joven regresa a la montaña», la cruzada visitará hasta el venidero día 25 de agosto una treintena de asentamientos en los sitios más recónditos del Escambray cienfueguero.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, despidió la víspera a los integrantes de la embajada juvenil artística sureña, que animados por la sentencia martiana de que «escalar montañas hermana hombres», poco después dejaban constancia en las redes sociales de su primera parada.

Danaysi Brito Hernández, presidenta de la AHS en Cienfuegos, comentó en recientes declaraciones que el recorrido propone a los niños como novedad durante una semana, los talleres AnexArte, impartidos por el asociado y profesor del ISA, Víctor Cabrera, junto al Conjunto de Danzas Españolas Lembranza, y el grupo Guiñol de Villa Clara, invitados a la cita de este año.

Con esa composición, desplegaban poco más tarde su arte en la comunidad El Chorrito, en Topes de Collantes, primer asentamiento anotado en la bitácora de esta XVII Cruzada Artístico-Literaria por el lomerío central de Cuba.