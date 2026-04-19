Los acontecimientos del 19 de abril que han marcado la historia de Cuba

Cuba, pequeña tierra insurrecta, es dueña de una historia rica en acontecimientos que han marcado a generaciones enteras de sus conciudadanos.

En los labios y la mente de niños, jóvenes y adultos, perduran los nombres de sus héroes y mártires, así como los días, meses y años de mayor significado. Qué cubano no conoce lo ocurrido el 26 de julio de 1953, el 10 de octubre de 1868 o el 7 de diciembre de 1896, por solo citar algunos momentos importantes de nuestra historia.

Y así, al revisar cada día del almanaque, resulta difícil encontrar un lapso en el que no se haya producido un combate victorioso, algún hecho heroico, una proeza o determinada agresión contra este noble pueblo, que como el Quijote, ha sabido erguirse a través de la historia contra todos los molinos que han pretendido interponerse en el ansiado camino de la libertad.

En ese sentido, abril resulta pródigo en actos que han marcado a esta nación, aunque quizá el más vibrante de ellos sea la histórica victoria de Playa Girón, ocurrida en 1961, cuando se le propinó al imperialismo yanqui su primera gran derrota en América Latina.

Fueron cuatro días de tensiones, coronadas con la victoria obtenida el 19 de abril de 1961, que constituyó una jornada de indescriptible júbilo para los cubanos. Ese día, a las 5:30 de la tarde, fue tomado el último reducto enemigo durante la invasión mercenaria. Rotundo triunfo del pueblo agredido; aplastante y bochornosa derrota para los agresores, la CIA y el Gobierno imperialista de Estados Unidos. El parte oficial Nro. 4, del Comandante en Jefe Fidel Castro, ofrecido al día siguiente, así lo informaba.

Las imágenes de la victoria y de Fidel encima de un tanque recorrieron el mundo entero. Era el pueblo miliciano, obrero y campesino que había salvado su suelo de las botas imperiales. Se había hecho trizas el propósito de Estados Unidos de intervenir militarmente en Cuba.

El 19 de abril en la historia del país

Al rebuscar en los archivos, encontramos que el Día de la Victoria, pero en años diferentes, también ocurrieron otros hitos no menos importantes, lo cual convierte al 19 de abril en una de las fechas más singulares para Cuba.

No por casualidad ese fue el día escogido en el 2011 y el 2016 para clausurar el 6to. y 7mo. congresos del Partido Comunista de Cuba, eventos de extraordinaria importancia para el presente y futuro de la Patria, por los acuerdos y documentos emanados de ambos, entre ellos, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Más atrás en el tiempo, conviene recordar que el 1ro. de abril de 1895 se produjo el desembarco de Antonio y José Maceo, Flor Crombet y otros 20 combatientes, que vinieron en la goleta Honor, a fin de incorporarse a la guerra organizada por José Martí, para liberar a Cuba del yugo colonial español.

Los expedicionarios fueron perseguidos con saña por el ejército español, los llamados «voluntarios» y los indios de Yateras, cubanos apátridas que servían al opresor en contra de los esfuerzos de libertad de su propio pueblo.

Precisamente en esta fecha, Antonio Maceo resulta rescatado de las garras españolas por las tropas de Jesús Rabí y Pedro Agustín Pérez, luego de vencer innumerables obstáculos, burlar emboscadas enemigas y sortear los lugares de concentración del ejército español, momento narrado de manera magistral por el doctor Eusebio Hernández, presente en aquel momento glorioso de la Patria.

¡Llega Maceo! ¡Se salvó la Revolución!, fue el grito general en el campamento, según contó el historiador José Luciano Franco en su obra Antonio Maceo, apuntes para una historia de su vida.

Asimismo, el día 11 del propio mes, desembarcaron por Playita de Cajobabo, en el sur de la región oriental, el líder y organizador principal de la guerra, José Martí, junto a Máximo Gómez, el ilustre dominicano que dedicó parte de su vida a luchar por la libertad de Cuba.

Luego de ser ascendido el día 15 a Mayor General del Ejército Libertador, el 19 de abril Martí y Gómez emprenden la marcha por las empinadas lomas de Guantánamo. Ese día descansan en el rancho de Caridad Pérez, quien perdiera a su marido en la Guerra Grande, y a las dos y media de la tarde reinician el camino orillando el río Guayabo, hasta llegar a una legua de Imías. Después de una ruda jornada nocturna, acampan cerca del alto de La Yaya.

Tres años después, en igual fecha de 1898, se debatía en Estados Unidos la llamada Resolución Conjunta, un documento oportunista que justificaba la inminente intervención norteamericana en la Isla con el fin de apoderarse de esta, cuando ya España no tenía posibilidades de derrotar a los patriotas cubanos.

Por otra parte, les arrebataba a los mambises y pueblo cubanos toda posibilidad real y efectiva de alcanzar su independencia y soberanía nacionales, cuando estaban en vías de lograrlas. Luego de intensas discusiones, el presidente McKinley sancionó la propuesta, que en la práctica ignoró la existencia de las instituciones cubanas, al no reconocer su beligerancia, como tampoco precisaba el tiempo durante el cual esa nación ejercería su autoridad sobre nuestro país.

Algo más acá en el tiempo, la historia nos recuerda que un 19 de abril de 1959, en su quinto día de visita privada a Estados Unidos, Fidel rinde homenaje a George Washington, Abraham Lincoln y Thomas Jefferson.

Durante su estancia, también se entrevista por más de dos horas con el vicepresidente Richard Nixon, a quien ofrece sus criterios acerca de las relaciones del poderoso país con Cuba y sus vecinos, las cuales debían ser cordiales, justas y equitativas.

Ese mismo día resultó detenido y luego expulsado de Cuba el norteamericano Loren Eugene Hall, quien había llegado al país el mes anterior y dirigía una escuela militar clandestina en la barriada capitalina de Marianao, con fines subversivos.

Y mientras el pueblo cubano festejaba la victoria de Playa Girón, era tiroteada desde un auto la Embajada de Cuba en Panamá, causando daños en la fachada, lo que se consideró una provocación contra la naciente Revolución.

En la historia del internacionalismo cubano, el 19 de abril ocupa un lugar importante, porque en esa fecha –pero de 1963–, se plantea la formación de las primeras brigadas médicas internacionalistas para ser enviadas a Argelia, hermana nación africana.

Ya en la década de los años 80 del pasado siglo hay un momento trascendental que ocurrió en la referida fecha, y fue la realización de la primera Marcha del Pueblo Combatiente por Quinta Avenida; desfile multitudinario en el que participó más de un millón de cubanos en respuesta a los sucesos de la embajada de Perú, que había provocado una crisis migratoria, plataforma para una campaña difamatoria orquestada por el imperialismo contra la Revolución Cubana.

En la historia de actos terroristas contra Cuba, este día, en 1984, es colocada una bomba en el edificio que ocupaban trabajadores de Cuba en Huambo, Angola, y que ocasionó la muerte de ocho personas y heridas a otras 25.

Por todo lo relacionado aquí y muchos hechos más que no caben en estas cuartillas, siempre que estemos en peligro o necesitemos aliento para continuar el duro bregar que significa hacer una Revolución, los cubanos recordaremos a abril.