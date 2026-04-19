Girón: 65 años después, Cuba sigue firme por su soberanía y su dignidad

Fotos: Presidencia Cuba

Las arenas de Playa Girón acogieron hoy el acto central por el aniversario 65 de la que se considera la mayor derrota del imperialismo en América y ocurre, precisamente, en momentos que la soberanía es amenazada por la prepotencia imperial, de la manera más hostil de las últimas décadas.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, preside, junto a otros dirigentes del Partido, las organizaciones de masas, las FAR y el MININT, esta jornada de recordación y compromiso. Presentes también combatientes de aquella epopeya, y el pueblo en general, protagonista siempre de cada nueva victoria en bien de la Patria.

En el acto por el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, el Mayor Yadiel Medina explicó que el pueblo cubano mantiene la misma determinación de 1961 para defender las conquistas de la Revolución y el socialismo.

Recordó que en abril de ese año fuerzas mercenarias, organizadas y financiadas por el Gobierno de Estados Unidos, intentaron establecer una cabeza de playa en territorio nacional con el propósito de provocar una intervención militar directa, planes que fracasaron ante la rápida respuesta y la unidad del pueblo.

Precisó que, durante más de seis décadas, Washington ha sostenido una política hostil contra Cuba, marcada por el bloqueo económico, financiero y comercial, una política que se recrudeció con la aplicación de las 243 medidas de Trump y la inclusión de la Isla en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Afirmó que actualmente se intenta obstaculizar la llegada de combustible al país, lo que agrava las dificultades económicas; no obstante, aseguró que el pueblo cubano “resiste y continuará resistiendo”, consciente de las causas externas de estas limitaciones.

Medina destacó que la Revolución ha garantizado derechos esenciales como la educación y la salud, y precisó que durante el enfrentamiento a la COVID-19 el país fue capaz de desarrollar candidatos vacunales propios, asegurando la inmunización de toda la población, incluido la Ciénaga de Zapata, territorio olvidado por gobierns capitalistas.

Asimismo, afirmó que las campañas mediáticas buscan desacreditar al sistema socialista y al Gobierno cubano, pero subrayó que la población reconoce el objetivo de estas acciones: socavar la Revolución.

Expresó que Cuba no representa una amenaza para el pueblo estadounidense y reiteró el llamado a vivir en paz.

En ese sentido, afirmó que el país continuará defendiendo su soberanía sin renunciar a sus principios.

Al concluir, precisó que la unidad nacional constituye la principal fortaleza para enfrentar cualquier intento de dominación externa.

Defender la Revolucioón desde las comunidades

La profesora Elianis Martínez Pérez afirmó que la Revolución transformó profundamente las condiciones de vida en comunidades históricamente marginadas del país.

Destacó que el sistema educacional cubano ha permitido la formación de jóvenes maestros comprometidos con la enseñanza de las ciencias, el arte y los valores y señaló que estos avances se extienden a territorios apartados, donde la justicia social ha llegado junto con servicios básicos.

En su intervención, la profesora enumeró obras sociales que son resultado directo del proceso revolucionario que se han desarrollado en medio de un asedio constante, marcado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

La educadora también afirmó que a estas restricciones se suman presiones políticas y la inclusión de Cuba en listas de países patrocinadores del terrorismo y aseguró que el objetivo de estas acciones es debilitar la independencia nacional.

A pesar de estas dificultades, Martínez Pérez subrayó que el pueblo cubano no se rinde y reiteró el compromiso del sector educacional de continuar formando a las nuevas generaciones.

No vacilaremos en arriesgar la vida y sacrificarla si fuera necesario

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda, afirmó que el triunfo en Girón constituyó una expresión permanente de dignidad nacional y una demostración de la capacidad del pueblo cubano para enfrentar cualquier agresión.

Al pronunciar las palabras centrales en el acto central por el aniversario 65 de la epopeya , explicó que en esos acontecimientos quedó sellada la unidad que dio origen al Partido Comunista de Cuba, forjada en la lucha contra el imperialismo y consolidada en batallas decisivas como Girón.

Asimismo, recordó que, como dijera el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, esa unidad no nació de un congreso, sino de la práctica revolucionaria.

Morales Ojeda afirmó que, desde el inicio de la Revolución, las transformaciones impulsadas han estado orientadas a la justicia social y la atención a las necesidades del pueblo, mencionando la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, la extensión de la salud como derecho universal y la Campaña de Alfabetización, calificada como uno de los hechos culturales más trascendentes del proceso revolucionario.

Argumentó que estas medidas provocaron la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos, que implementó acciones para aislar económicamente al país, promover sabotajes, organizar grupos contrarrevolucionarios y atentar contra los líderes revolucionarios, sin lograr sus objetivos.

En referencia a la actualidad, reconoció que el país enfrenta dificultades económicas, tensiones en el abastecimiento y otros desafíos; no obstante, afirmó que estos problemas están asociados, en su mayoría, al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, el cual se ha recrudecido en los últimos años hasta configurarse como un cerco energético.

Asimismo, subrayó que, pese a este escenario, la Revolución “no se derrumba ni se derrumbará jamás”, e insistió en la necesidad de preservar la unidad y la firmeza como pilares esenciales.

Llamó al pueblo a participar en la campaña “Mi firma por la Patria”, la cual definió como un acto legítimo y democrático, mediante el cual los ciudadanos pueden expresar su oposición al bloqueo y su compromiso con la independencia y el socialismo.

Morales Ojeda afirmó que esta movilización constituye una muestra del respaldo popular al proyecto revolucionario y un homenaje a quienes cayeron en defensa de la nación, reafirmando el propósito de construir un futuro próspero y en paz.

Cuba no está sola, afirmó, “lo han demostrado quienes acudieron recientemente formando parte del convoy Nuestra América, los movimientos de solidaridad internacional que manifiestan su respaldo a la causa revolucionaria y los asistentes al quinto coloquio internacional Patria, en los cuales tenemos una representación de los delegados internacionales”.

Afirmó además que la batalla de hoy es por superar las dificultades, por la recuperación paulatina de la economía y por el perfeccionamiento del socialismo cubano. “Y esta batalla, como la de Girón, la ganaremos con unidad, con conciencia, con creatividad y con trabajo. Cuba quiere la paz y promueve la paz, pero no conoce el miedo. Lo reitero, Cuba quiere la paz y promueve la paz, pero no conoce el miedo. No vacilaremos en arriesgar la vida y sacrificarla si fuera necesario por la patria, la dignidad conquistada, la soberanía, la independencia y el socialismo”.

“Hoy, la Revolución sólida y humanista tampoco es una amenaza a la nación estadounidense ni quiere la guerra, pero al igual que entonces, sabremos defendernos, convencidos de que también triunfaremos. Ante cualquier agresión, como en Girón, venceremos”, concluyó.

Mi firma por la Patria

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez abrió, con su rúbrica, el movimiento Mi firma por la Patria.

Esa iniciativa, respalda la convocatoria realizada por el mandatario en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba.

También constituye un modo de patentizar la Declaración del Gobierno Revolucionario, emitida en igual fecha, que muestra el compromiso de este pueblo con la paz, pero la firmeza y disposición a defender la soberanía.