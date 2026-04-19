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Provechosa jornada de higienización en Hospital Provincial de Cienfuegos

PorFrank Losa Águila

Abr 19, 2026 #Cienfuegos, #salud

Representantes de diversas organizaciones y organismos de Cienfuegos, participaron en una jornada de higienización en el Hospital General Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima, en respuesta a una convocatoria al pueblo.

Las áreas interiores y exteriores de la institución tuvieron la impronta de trabajadores, por ejemplo, de Labiofam, Copextel, Industria Alimentaria, Universidad Carlos Rafael Rodríguez y Empresa de Correos, entre otros, para luego de la labor voluntaria reunirse y dedicar la jornada a la efeméride más notable del mes de abril en Cuba.

Al término del provechoso domingo en reafirmación de la unidad y el compromiso de los cienfuegueros para revitalizar el Hospital insignia de la provincia, se realizó un acto en el lobby en el cual los participantes en el trabajo voluntario rubricaron el documento Mi firma por la Paz, a tono con el llamado de las organizaciones civiles de la sociedad en defensa de la paz y en homenaje al aniversario 65 de la derrota a los invasores en Playa Girón.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

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