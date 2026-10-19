¿Se puede recuperar la agricultura en Cuba? (+Video)

Dra. C. Marxlenin Pérez: Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre ciertas transformaciones económicas y sociales dirigidas a incentivar la recuperación agrícola. ¿Cree usted que es posible recuperar la agricultura en Cuba? Si le cuadra el tema, acompáñenos.

Y para conversar sobre recuperación agrícola en Cuba, le doy la bienvenida al estudio a Telce González, quien es experto en el tema y viceministro de la agricultura. Bienvenido.

Telce González: Muchas gracias, un honor estar con ustedes.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y con nosotros también, y esta es la primera vez que va a estar en Cuadrando la Caja y además viene desde Villa Clara. Me refiero a YanelisSaborido, quien es la directora de la empresa agroindustrial de granos Emilio Córdoba, como ya decía, de Villa Clara. Bienvenida, Yanelis.

Yanelis Saborido: Mucho gusto y es un placer para mí estar en este programa.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Bueno, repite, el último de mis panelistas en la presentación, repite con nosotros, y siempre es un gusto tenerlo aquí, me refiero a Pablo Orlando Pérez, más conocido como Landy, quien es presidente de la cooperativa de créditos y servicios FranK País de Güira de Melena, en Artemisa. Bienvenido.

A ustedes tres, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate? Listos. Miren que el tema se las trae, pero estoy segura de que en algunos puntos vamos a avanzar en entender estas nuevas transformaciones, 176 transformaciones económicas y sociales que están pensadas para, en gran medida, incentivar la recuperación agrícola en Cuba, la productividad, y dentro de ellas hay algunas que para mí son de las más polémicas también y que a la vez marcan un hito y un punto de inflexión en la política agraria cubana, me refiero a la eliminación de ese límite de hectáreas y de los plazos del usufructo cuando estamos hablando del campo y de la agricultura cubana. Y voy a empezar con usted. ¿Qué cree, dentro de las nuevas normas, de las regulaciones nuevas, cuáles son esos mecanismos que nos van a permitir en esta nueva apertura, diríamos que indeterminada en cuanto a límites y a tiempos y a plazos, qué son esos mecanismos que pueden garantizar que esto no se convierte en un bumerán y que por el contrario no aumenten las tierras ociosas ni el acaparamiento?

Telce González: Sí, muchas gracias Marxlenin. Yo aprovecho la oportunidad para saludar a todos los televidentes de este muy polémico pero en positivo programa y siempre en muy especial saludo a todos los que se dedican a trabajar la tierra y producir alimento que es una labor que hoy nos hace sentarnos acá. Si era muy interesante tu pregunta, yo antes de llegar a los mecanismos de control prefiero resaltar algunos elementos de las transformaciones, las normas que se implementan. Primero, estamos hablando de transformaciones que no se construyeron en estos días, son transformaciones que vienen de un proceso de construcción participativo desde la base desde hace varios años, desde los últimos congresos del partido que trabajaron los lineamientos, los congresos del ANAP, varios procesos de discusión que hemos hecho, las 63 medidas que trabajamos también en el Ministerio de Agricultura.

De igual manera, las normas que implementan estas transformaciones también vienen de una discusión donde han participado diversos actores de la economía, la ley de tierra se ha sometido a varias discusiones con los diputados, estuvo publicada durante mucho tiempo y recibimos criterios de muchas personas sobre la ley de tierra. Y muchos de los elementos que hoy a algunas personas les resultan polémico fueron elementos que salieron en esas discusiones y que los propios productores y los propios actores de la economía que participan en la agricultura cubana demandaron que se hicieran esas transformaciones.

Dra. C. Marxlenin Pérez: O sea, que no se está improvisando.

Telce González: No se está improvisando y además te insisto, no son transformaciones y normas construidas en el Ministerio de Agricultura, son transformaciones y normas que vienen desde hace varios años trabajándose de una manera muy participativa y vienen desde la base hasta el nivel superior. Ese es un elemento importante. Hay otro elemento que yo quiero resaltar. Si tenemos que tener mucho cuidado cuando abordemos el tema del control, y no quiero decir con esto que no sea importante, es muy importante, pero tenemos que tener cuidado. El control no puede ser un freno. ¿Por qué? A mí me gusta mucho resaltar las normas que implementan las transformaciones, en este caso las Eje 7, que es las que hablamos hoy, aunque como se decía hace unos días en la 176 transformaciones hay 162 que impactan fuertemente en la agricultura, es decir, la agricultura es un sector muy impactado en el sentido positivo por las transformaciones. Las normas que implementan estas transformaciones, es decir, las normas jurídicas, yo no soy jurista pero bueno, es un criterio personal, yo creo que tienen dos características muy importantes. Hay una en la que siempre nos detenemos con más fuerza, que es que una norma jurídica tiene un carácter de regulación y también de control. Por lo general nos concentramos más en que la norma dice, esto no se puede hacer, esto se limita hasta aquí, esto llega de esta manera, y eso es lo que usamos después a la hora de controlar. Si hay un carácter regulador de la norma, mi criterio es que siempre nos hemos concentrado más en ese carácter que en el otro, que también caracteriza las normas jurídicas, y en este caso, cuando usted las lee, respira más ese carácter que es el de incentivar.

Si la norma también dice, esto no lo podía hacer, ahora lo puedo hacer. Este es el camino, esta puerta se abre, esta vía nueva existe. Tú no podías participar, ahora puedes participar. Todas las normas que implementan las transformaciones son muy motivadoras, son muy incentivantes y rompen todos los muros para que los diversos actores de la economía puedan hacer. Por lo tanto el control no puede frenar eso. El control, por ejemplo, el control en el caso de la tierra no puede frenar la entrega de la tierra.

El control tiene que concentrarse en que la tierra que se entregue, por supuesto, en el marco de lo legal, se use eficientemente. Se use eficientemente cuidando el medio ambiente, cuidando la tierra, el suelo que estamos entregando, logrando las producciones adecuadas en esa área y por supuesto esas producciones también tienen que entonces ir al mercado por las vías establecidas, las vías que las propias normas crean y tienen que llegar al pueblo de una manera adecuada. Hay mecanismos creados también.

Es decir, hay dos elementos importantes en cuanto a los mecanismos. Uno, la nueva ley de tierra le está dando la facultad de entregar la tierra a los directores de la empresa. El director de la empresa es quien en nombre del pueblo administra la tierra que es propiedad social. Por lo tanto es él con su consejo de dirección el que hoy está autorizado a entregar tierra. Eso que hace que entonces las oficinas de tierra que quedarán en los municipios, en las provincias del Ministerio de Agricultura, concentrarán su actividad en velar porque eso se haga bien y porque después esa tierra se use bien. Por lo tanto ahí hay un fortalecimiento del carácter del Ministerio como Estado de cumplir con esa función del uso eficiente de la tierra.

Y la otra cuestión es que cuando una empresa decide entregar tierra en usufructo, con ese uso fructuario, ya sea una persona natural o una persona jurídica, firma un contrato. Y ese contrato obliga a que hay una parte de la producción que se va a desarrollar en esa área de usufructo que puede comercializarse a través de la empresa o no, depende de lo que negocien entre ambas partes. Y ese es un elemento muy importante porque más adelante quizás regreso a él, yo caminando para acá venía recordando un poco, creo que era en el, no recuerdo si en el tomo III del Capital de Carlos Márquez hablaba de la socialización de la producción. Si más allá de que tú desarrolles una producción en un área en usufructo o en un área de una forma de gestión no estatal o una forma de gestión privada, si al final hay un proceso de socialización de esa producción, eso es un método socialista y eso es muy bueno.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y mientras el viceministro hablaba yo notaba al Landy, tranquilo, y sé porque hay cosas que estuvimos conversando en la preparación que le tocan bien de cerca a los campesinos y a los cooperativistas cubanos, siempre los he escuchado decir que menos papeles y más autonomía. ¿Cree usted que ahora los cooperativistas finalmente sienten el peso de la gestión verdaderamente en sus manos?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y nosotros los campesinos hoy nos sentimos muy orgullosos de después de que en los congresos hayamos pedido estas medidas y hoy se hayan aprobado porque estas medidas van a venir a desarrollar el campo y el campo hoy es lo más importante que tenemos.

Si nosotros logramos que nuestros campesinos tengan de la mano herramientas e insumos y cosas para producir, veremos un buen desarrollo del campo y un buen desarrollo de las producciones. Hoy la cooperativa está trabajando en eso, hoy nuestra cooperativa no se ha quedado atrás, hoy está importando, hoy esta exportando, hoy está haciendo cosas buenas para poder desarrollar la agricultura.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Y la autonomía? ¿Se siente más autonomía o ha quedado solo en la letra?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Claro que siempre nosotros vamos a trabajar arriba de la autonomía, de que nosotros somos cooperativas y por lo tanto nosotros hoy tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de que estas normas nos puedan desarrollar nuestros campos cubanos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Por ejemplo, Landy, en materia de autonomía, ¿qué podemos agregar que se siente como diferente a partir de esta transformación?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Bueno, los plazos de producción, a la hora de usted buscar sus insumos que le hagan falta, es decir que la cooperativa tiene que ir buscando la solución al problema, es decir que a partir del mes de enero de este año vino a complicarse la situación del cubano y de los campos más que nunca. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de poder importar y exportar insumos que puedan solucionar el problema de nuestros campesinos. Sabemos que no va a ser una solución, pero tenemos que ir desarrollándolo poco a poco.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahora, históricamente la empresa agropecuaria y de granos, la empresa estatal, había funcionado como un tutor vertical de los productores, pudiéramos decir, en el caso como tal de su empresa y en general de las empresas de granos, ¿cómo se beneficiarán sin que se conviertan en intermediarios que encarezcan todavía más el producto final?

Yanelis Saborido: Bien, buenas tardes y primero que nada un saludo a todos los televidentes y agradecer por la invitación al programa de representación de las empresas estatales de la agricultura. Nosotros nos sentimos orgullosos de las transformaciones que se han aprobado para las empresas estatales, ya que facultan a las empresas, les da mayor facultad para operar con autonomía y nos ponen en condiciones similares a otros actores económicos, pudiendo realizar otras actividades que sean lícitas sin abandonar el objeto social. Nosotros en la empresa nuestra tenemos aprobada como objeto fundamental la producción de granos, el arroz fundamentalmente, pero además hemos aprobado 13 actividades secundarias que tienen que ver con la comercialización, la comercialización que empieza desde las producciones agropecuarias hasta todos los derivados de las producciones que nosotros tengamos de cosecha en el campo.

Y también tenemos aprobadas 27 actividades secundarias que tienen que ver con lo social.Con lo social es todo lo referente a todo lo que tiene que ver con otras actividades que tengan que ver con otros organismos, educación, salud, desde la base, desde la elaboración de alimentos hasta la ayuda en la transportación, en la recogida de desechos sólidos, o sea todo lo que podamos hacer explotando todas las capacidades tecnológicas que tengamos nosotros como empresa. Una de las ventajas que tienen las empresas estatales ahora, y que bien lo decía el viceministro, es la entrega de tierra. Nosotros tenemos la posibilidad y tenemos la facultad de entregar las tierras en menos plazo también, con la aprobación del Consejo de dirección, de controlar el uso y explotación de esas tierras, intencional además los cultivos que nosotros necesitamos, que demanda la población, por el déficit que hay en la provincia.Y sobre estos temas estamos trabajando hoy en la empresa agroindustrial de grano.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Y cómo evitar eso que yo le decía, que se convierta a la empresa estatal en ese intermediario que no necesariamente queremos que sea, que al final de la jornada se encarezca el producto final?

Yanelis Saborido: Bueno, nosotros hemos trabajado en este año debido al recrudecimiento del bloqueo, que no podemos dejar de decir que el bloqueo nos ha afectado mucho a nosotros, y sobre todo en el programa del arroz. El programa del arroz en Villa Clara se ha impulsado en este año, pero tenemos que reconocer que ha sido fuertemente afectado por el bloqueo y todas las medidas que se tomaron, sobre todo con el combustible, fueron medidas impactantes en la producción de arroz. ¿Por qué? Porque el arroz es un cultivo que depende completamente del combustible para poder producirse. Y esto nos llevó a que tuvimos que realizar o hacer contratos de cooperada con formas de gestiones no estatales para poder lograr los objetivos y los planes que teníamos nosotros previstos para este año. Y así también poderle prestar servicio a los productores con ese combustible que se importó a través de esta forma de gestiones no estatales, ya sea de forma directa o a través del servicio prestado de la maquinaria que ellos contrataron con los productores.

Y nosotros estamos en condiciones, estamos trabajando para la apertura de tiendas de insumos productivos con esta forma de gestiones no estatales para poder acercar todos los insumos que sean necesarios para la producción de arroz y para la producción de cultivos varios también en la provincia, desde combustible, a los lubricantes hasta los líquidos, todo lo que sea necesario para la producción de arroz a través de estas tiendas comerciales que vamos a abrir con esta forma de gestiones no estatales. O sea, que estas transformaciones nos han dado la posibilidad de aperturar y de hacer cosas nuevas que las empresas estatales antes lo adquirían por dirigido para la producción.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Bueno y eso me da a mí la posibilidad de la siguiente pregunta.Hacemos una pausa para seguir cuadrando la caja de la agricultura cubana. Y entre los problemas cotidianos, los avatares del día a día en el campo, en los campesinos, los agricultores cubanos está el tema de no solo sembrar sino los insumos, cómo obtener las semillas, los fertilizantes, el combustible y ya nos adelantabas más o menos en el primer segmento cómo ha ido variando el tema de la asignación de recursos y de la autonomía también cuando se trata de que el propio campesino se aprovisione de los recursos que necesita para producir. ¿Cómo está sucediendo eso ahora en el caso de la cooperativa?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Bueno bien, nosotros lo primero que hicimos fue abrirle una cuenta, una cuenta en divisa que antes no teníamos posibilidad de tenerla y estas medidas nos dio la posibilidad. Hoy la cooperativa tiene cuenta en divisa, hoy la cooperativa exporta producciones en frontera, hoy la cooperativa trae insumos productivos, como mismo decía la compañera de Villa Clara, la directora de la empresa, hoy la cooperativa va a abrir tiendas dentro de la cooperativa que se pueda traer insumos para venderle a los campesinos. Sabemos que nosotros teníamos la posibilidad que el Estado nos ponía todos los insumos mediante un paquete y ese paquete era el que le dábamos a los campesinos para producir. Hoy no existe ese paquete, hoy existe la voluntad de la dirección de la cooperativa de gestionar cada producto que le haga falta al campesino. Entonces hoy las cooperativas tenemos esa posibilidad pero no podemos perderla, tenemos que salir a buscar esos insumos que le hacen falta a nuestros campesinos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Pero ya no hay asignaciones centrales o también?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Va a haber asignaciones centrales muy pocas, quiere decir que lo otro tenemos que buscarlo nosotros dentro de las posibilidades que tenga la cooperativa, por eso es que te abren la posibilidad de exportar y de importar y que tú puedas hacerlo como cooperativo.

Telce González: Hay algo muy importante que podemos resaltar, que la cooperativa, si a veces la miramos, la cooperativa es una entidad de naturaleza empresarial y hay que verlo y creerse eso con mucha fuerza, es una entidad de naturaleza empresarial, es una empresa cooperativa, que no es propiedad privada, es una empresa cooperativa de propiedad colectiva.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Esto ya lo daría para otro programa, pero bueno, lo dejamos para otro programa.

Telce González: El camino por el que voy es importante resaltar, es una entidad de naturaleza empresarial y que hoy las normas lo ponen en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos del país. Por lo tanto, lo que Landy está queriendo decir, hoy tiene todas las vías para lograr transformar el mercado en su mecanismo de asignación, es decir, lo que en algún momento él recibía asignado por alguien, hoy tiene que autogestionarlo a partir de los ingresos que él tiene.

Bueno, para eso es que puede tener cuentas en divisas en el exterior, para eso es que puede desarrollar la actividad de comercio exterior, es decir, tiene todos los caminos abiertos para que pueda en algún momento encadenarse o lograr encadenarse con cadenas de valor internacional que generen divisas como para poder reaprovisionarse y poder desarrollar su producción. Claro, es un gran reto, es decir, lo más importante hoy está en que la cooperativa lo crea, lo entienda, lo asimile y después también, además de cambiar la mentalidad, tenga la preparación, las competencias para poder hacerlo. Por ejemplo, el tema del comercio exterior requiere personas especializadas, por lo tanto, tienen que someterse a un proceso de construcción de capacidades muy importante para poder aprovechar todas las posibilidades que le dan las nuevas normas.

Dra. C. Marxlenin Pérez: O sea, que no podemos afirmar ya que todas las cooperativas han asimilado o se han apropiado creativamente de estas nuevas facultades, ¿no? En el caso de ustedes creo que sí.

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Hoy la ANAP está haciendo un proceso junto con la agricultura para que nosotros empecemos a caminar en este…

Dra. C. Marxlenin Pérez: De capacitación podríamos decir.

Pablo Orlando Pérez Guzmán: De capacitación para que nosotros empecemos a trabajar en esta vía, porque esta es la vía, no hay otra, y ya los campesinos y los productores tienen que entender que esta es la vía, pero para eso la cooperativa tiene que actuar como mismo dice el viceministro.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Bueno, pero si en cierto sentido los mismos campesinos pidieron muchas de estas transformaciones, ya ahí hay un punto de ventaja, ¿no? Asegurado que por lo menos saben de qué se está hablando y que sería favorable y orgánico a su propio trabajo que ha sido uno de las peticiones por año.

Telce González: Yo hace unos días resaltaba, así, Landy, un colega de Landy, Abelardo, Julián y Ravelo de la provincia de Artemisa, fueron cuatro expertos que en varias ocasiones han sido, durante varios años, han sido consultados y que muchas de las cuestiones que están aprobadas hoy en las normas agrícolas fueron solicitudes que hicieron ellos de Artemisa. Entiendes, lo que hoy no sirve como orgullo.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Tremenda responsabilidad a la vez de ustedes, ¿no?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Claro.

Yanelis Saborido: Y en el caso, bueno, en el caso de las empresas estatales, estos contratos de cooperada que nosotros hicimos en este año para poder incrementarlo, para poder lograr los objetivos de la producción de arroz, dieron inicio o marcaron el paso para la creación de una empresa mixta, que es una de las posibilidades que tenemos hoy las empresas estatales. Y nosotros hoy estamos trabajando la creación de una empresa mixta con una forma de gestión no estatal, que nos da la posibilidad de importar y exportar.

O sea, que todo lo que nosotros necesitábamos o todo lo que venía como paquete tecnológico para asegurar la contratación del arroz, somos nosotros los que vamos a ser responsables de importarlo, de exportarlo para que la producción de arroz se logre y poderle prestar el servicio, poder prestar el servicio a los productores, poder sostener estas tiendas que vamos a abrir de insumo para la producción. O sea, que es una de las facultades que tenemos también ahora y de las posibilidades que tenemos con esta nueva transformación.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahora, entre los retos que tenemos en el campo cubano está detener, de alguna manera frenar ese flujo de personas, de campesinos yendo a las ciudades, de fuerza de trabajo, de las personas que tienen la responsabilidad o la han tenido históricamente de cultivar nuestros campos. ¿Cuáles son esos incentivos sociales que se están poniendo sobre la mesa para justamente enamorar e incentivar sobre todo, pienso yo, a los jóvenes a que permanezcan en el campo y que trabajen en la tierra y que produzcan esos alimentos que tanto necesita producir Cuba?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Bueno, socialmente, la cooperativa es una fortaleza en el barrio y la localidad donde está enclavada. ¿Por qué? Porque la cooperativa hoy se encarga de ayudar la escuela donde está, el consultorio médico, la farmacia, el lugar donde se va a hacer una actividad, la casa de los abuelos, la casa del materno. Es decir que nosotros tenemos la responsabilidad social siempre sobre eso. Ahora, con estas medidas nosotros tenemos que fortalecer la entrega de estos insumos con un balance social. Cuando usted haga un balance social, se está evaluando de qué cosas está haciendo. Porque antes nosotros llevábamos una caja de tomate al materno o íbamos a la escuela y pintábamos un frente. No, ahora usted está cogiendo de la parte social de la cooperativa qué cosas va a coger para utilizarla en ese desarrollo social, que es lo más importante. Yo pienso que una cooperativa que tenga un barrio sucio no es una cooperativa buena. Es decir que la cooperativa tiene que tratar de ayudar el barrio donde está enclavado.

Yanelis Saborido: Y nosotros como empresas también, además de lo que hablamos anteriormente al inicio del programa, podemos decir, tenemos la facultad de diversificar, diversificarnos en todas las actividades sociales que sean lícitas, que se puedan explotar según las capacidades que tengamos nosotros tecnológicas, intelectuales. Y nosotros aparte del apoyo que damos, el apoyo que damos en la comunidad donde estamos enclavados, en la provincia, desde la reparación y mantenimiento de un hospital, desde la elaboración de alimentos a las personas, la recogida de desechos sólidos como les dije. Bueno, tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Ya les dije, todo lo que pueda hacerse de forma lícita porque las transformaciones nos lo permiten. Y entonces, bueno, nada, nosotros nos lo proponemos, la atención en lo social nos lo proponemos. Y es ampliar todas las capacidades que tengamos nosotros.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Pero desde el punto de vista de la norma, ¿no? Pero si hay incentivos…

Telce González: Si tú insistes en algo que… una idea muy importante que hay que resaltar, que es, de alguna forma, yo digo, es como recuperamos que la ruralidad sea prosperidad, ¿no? Y atractivo. Que sea atractivo para alguien desarrollarse la producción agropecuaria. Que hoy es un tema en el que hay brechas que tenemos que solucionar, ¿no? Y sí lo hay. Por ejemplo, la forma, primero, bueno, toda la flexibilidad de las normas y todos los caminos que se abren y todo lo que permite hacer es un atractivo más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se le quita un poco de energía burocrática a todo el tema de la agricultura, de que antes muchas cosas costaban mucho trabajo y hoy son mucho más ágiles.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Pero podemos poner ejemplos de qué es eso que se puede hacer ahora que antes no?

Telce González: Bueno, el tratamiento que da la ley de tierra hoy a la bienhechuría y las posibilidades de que una persona que reciba tierra pueda construir su vivienda, eso es un incentivo. Yo creo que también hay un incentivo que puede ser muy… puede impactar positivamente a los jóvenes. El decreto ley de mecanización también tiene consigo una flexibilidad profunda en la introducción de tecnología y estimula la introducción de nueva tecnología y elimina trabas, si antes había que hacer procesos de validación, bueno, ya no hay que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, estimula y flexibiliza cómo introducir nueva tecnología. Y de alguna forma eso es algo muy necesario, ¿no? Hoy hay experiencias muy positivas en el país con el uso de drones, por ejemplo en el arroz, aplicando productos químicos, sembrando, o monitoreando la población del cultivo, no solamente en el arroz, también en el arroz, también en el cultivo del maíz, ¿no? Y es muy necesaria la introducción de nuevas tecnologías, pero también la introducción de nuevas tecnologías, y el uso es un incentivo también para que los más jóvenes puedan trabajar en el campo, porque por lo general se convierten en tecnologías más eficientes, requieren de un mayor o menor esfuerzo físico, ¿no? Pero sí, hay un componente social importante en todas las transformaciones, de forma tal que nuestro campo sea más atractivo para pedir tierra y dedicarse a trabajar y a producir alimentos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Hay jóvenes en la Cooperativa adelante?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Muchos jóvenes, muchos jóvenes en la cooperativa, y mucha gente que quiere trabajar y esforzarse para poder salir adelante con todos estos problemas que tenemos. Yo digo que hoy la cooperativa tiene una cosa muy buena, que es que han utilizado los proyectos internacionales, nos han ayudado a pensar, a nosotros proyectarnos, en cuanto a poder desarrollar la cooperativa. Y estos proyectos te ayudan también, no solo a lo social, sino al cuidado del medio ambiente, que también es importante para esta vía.

Telce González: Hay un proyecto muy bonito en la autopista de Villa Clara-Santi Espíritu, sobre todo en la zona del municipio de Placeta, hay una parte de Fomento de varios jóvenes que solicitaron tierra en usufructo hace algunos años, y hay algunos de ellos que ya hoy son muy buenos ejemplos, ¿no? No solamente ejemplos en productividad, sino también en prosperidad, ¿no? Que han logrado combinaciones de cultivos, cultivos que le dan acceso a ingresos en divisa y compensan los gastos con otros y logran suministrar los insumos para poder desarrollar sus producciones. Ejemplos como esos tenemos que defenderlos con fuerza.

Dra. C. Marxlenin Pérez: O sea que podríamos redondear la idea aquí en este momento del programa, como que sí está dando resultados ya, desde ya podemos decir, estas transformaciones.

Telce González: Así es, y las transformaciones construyen un escenario para la agricultura que es mucho más atractivo y más favorable que los escenarios que teníamos anteriormente.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Bueno, vamos a hacer un corte aquí para ver qué tiene que decir el Gurú de Jatibonico sobre la agricultura cubana para terminar de cuadrar la caja.

Gurú de Jatibonico

Si transformar es motor,

que potencia el incentivo,

se invierte en el cultivo,

mayor dosis de sudor.

Si obtiene el agricultor

fomento y autonomía,

si en su duro día a día

se la alivia en las gestiones,

darán las transformaciones

más fruto a la economía.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y me gustaron estos dos versos del gurú cuando dijo si en su duro día a día se le alivia en las gestiones. Y a ese punto quiero que dediquemos en estos últimos minutos un espacio de que sabemos que puede haber una ley excelente, un decreto ley, una regulación maravillosa, pero que muchas veces cuando llega a la ventanilla de un banco o a las delegaciones territoriales, bueno, pues ahí aparecen las trabas. ¿Cuáles son esos obstáculos burocráticos o de pensamiento que todavía persisten y que ustedes creen que hay indudablemente que acabar de superar?

Yanelis Saborido: Bueno, las transformaciones están concebidas para que no existan obstáculos. Por ejemplo, nosotros uno de los obstáculos mayores que pudiéramos tener en la producción de arroz sería la importación de combustible. Y la tenemos y la estamos haciendo. En la importación de los insumos necesarios, también la estamos haciendo a través de las vías que ya hablamos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Qué quiere decir que la están haciendo? ¿Que se están resolviendo las variables?

Yanelis Saborido: Y lo otro es el cambio de matriz energética, que es fundamental, por lo menos para las industrias, para el proceso industrial, porque después que nosotros obtenemos la producción, no podemos dejarla echar a perder. Tenemos que garantizar que esa producción tenga su proceso industrial, que se haga el secado, que se haga el molinado, que llegue hasta el destino final de lo que nosotros tenemos concebido. Y estamos trabajando en el cambio de matriz energética a través de los créditos bancarios. O sea, que tenemos la posibilidad de solicitar créditos bancarios para esta inversión del cambio de matriz energética.

Cambio de matriz energética que también se concibe para lo social. Esto nos va a dar la posibilidad, además de realizar todos los procesos industriales, de poder tener la industria abierta 24 horas, para poder prestar servicio también a los productores de secado y molinería de arroz, también para prestar servicio a la población, a los habitantes de la comunidad donde están enclavadas estas industrias que en Villa Clara tenemos tres industrias y en las tres, hoy podemos decir que gracias a estas cooperadas con la forma de gestión no estatal, estamos trabajando. Y estamos en proceso de terminación de una inversión que hace alrededor de 10 años comenzó y que hoy tenemos la posibilidad de terminarla, de concluirla por estas cooperadas. O sea, que las trabas no existen. Si nosotros trabajamos bien la forma de gestión, trabajamos bien todas las transformaciones. Y como les decía, estos cambios de matriz energética van a beneficiar también lo social que hablamos anteriormente, porque vamos a poder prestar servicios de carga a las personas, tanto de los equipos menores, como de equipos de autos que se hayan comprado. O sea, que yo creo que las transformaciones están concebidas para que no existan.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Y en la producción de arroz como tal, cómo están esos obstáculos y cómo están funcionando las nuevas vías? ¿se logra producir el arroz que necesitamos, por lo menos en Villa Clara? ¿Cómo está eso?

Yanelis Saborido: En Villa Clara hemos tenido un crecimiento en este año de 2.500 hectáreas más con respecto al real del año anterior. Nosotros demandamos en Villa Clara alrededor de 22.000 toneladas para poder sustituir la canasta, lo que está establecido por la canasta básica como la conocemos nosotros. Y nosotros este año nos estamos proponiendo alrededor de 16.000 toneladas. O sea, que con todo lo que nosotros estamos trabajando, con la experiencia que tenemos de cómo producir este año y que vamos a perfeccionar con todo lo que estamos trabajando, con las transformaciones, nosotros consideramos que podemos lograr la sustitución de importación del arroz en Villa Clara dentro de dos o tres años.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Con estas tres empresas que usted mencionaba?

Yanelis Saborido: Con estas tres industrias que tenemos nosotros en Villa Clara que ya están en explotación.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahora, hablando de obstáculos, yo sé que el Landy no me va a ser tan optimista como Yanelis diciendo que no hay obstáculos.

Pablo Orlando Pérez Guzmán: No, nosotros tenemos que decir que el bloqueo es un problema. Pero las trabas internas también son un problema. Nosotros hoy tenemos que tratar de que el banco se ponga a la altura de las cooperativas. Porque si usted, como cooperativa, es capaz de ir desarrollando todo lo que usted tiene, después, cuando usted vaya a sacar un dinero, tiene que estar el dinero efectivo ahí. La tarjeta hoy es un problema. Ustedes saben que falta mucho el fluido eléctrico y entonces en la conexión vas a hacer una transferencia desde la cooperativa y no hay conexión. Es decir que tenemos que ir trabajando en eso. Y los cajeros electrónicos, tenemos que tenerlos en cada municipio. No puede ser que mi trabajador tenga que ir a cobrar un dinero y tenga que ir a otro municipio a cobrarlo. Estas son cosas que el banco está trabajando en eso, pero todavía son insuficientes y que se crean trabas para el proceso económico y productivo.

Dra. C. Marxlenin Pérez: O sea que no están a la par de esa agilidad que están logrando ustedes desde la producción.

Pablo Orlando Pérez Guzmán: El banco hoy tiene que, yo sé que es un trabajo fuerte, es un trabajo que tiene que meritar y que a veces no depende del banco. Se le va la electricidad, a veces tú vas a sacarle un dinero que te hace falta para pagarle a un proveedor y no lo puedes hacer porque se fue a la corriente, no es un problema del banco. Pero hoy tenemos que estas trabas ir eliminándolas porque nosotros, como dijo la compañera de Villa Clara, estas transformaciones vienen para que no exista la traba. Y eso tenemos que eliminarlo en camino.

Telce González: Las normas por sí solas no van a funcionar. Depende de que los hombres seamos capaces de estudiarlas, dominarlas, apropiarnos de ellas y aplicarlas adecuadamente. Por ejemplo, la norma de la ley de tierra, ya hemos hablado toda la amplitud en el proceso de entrega de tierra. Ayer fuimos testigos en el programa de criterios compartidos del presidente, atendiendo una llamada de una persona que llevaba años solicitando tierra y no le prestaron atención. La norma puede dejar bien claro con la mayor agilidad para tú entregar tierra, pero si alguien no lo entiende o no quiere, pues entonces está obstaculizando el proceso. Lo más importante que tenemos que resaltar hoy es que depende del hombre, depende de nosotros de cómo seamos capaces de agilizar los procesos. Hay que desaprender mucho también, hay que entender que hay cambios significativos y que hay personas que llevan haciendo las cosas de una manera durante mucho tiempo y requieren de un proceso de desaprendizaje.

Y yo creo que también habrá personas que dirán voy a hacer otra cosa y no seguir haciendo esto. Pero creo que lo que estaba tratando de decir la directora cuando ella decía no hay traba, es que hoy en las normas no hay traba. La traba está en la cabeza nuestra, en que algo no se avance, algo no lo entendamos, algo no lo apliquemos y también se requiere de un proceso de capacitación muy profundo.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Sí, lo decía.

Telce González: Ha pasado poco tiempo. El volumen de normas que se han publicado en poco tiempo es muy grande.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Es una avalancha.

Telce González: Es una avalancha. Hay que también permitir que las personas no solamente las conozcan, las estudien. Yo digo que también hay que rumiarlas un poco para poder uno lograr hacer una aplicación adecuada.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahora hay una pregunta que yo sé que está en la mente de casi todos los televidentes y de todos los que estuvieron interactuando a priori con este tema, que es siendo realistas en cuánto tiempo, y sé que es una pregunta que a lo mejor puede pecar de inocente o de aventurada, pero la hago. ¿En cuánto tiempo siendo realistas creen ustedes que podemos hablar o percibir en el agro, en la carretilla, en la placita, en los supermercados, esa mejoría que luego se va a traducir en unas mejores condiciones de las mesas de las familias cubanas, en los cultivos, en los tiempos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?

Telce González: Sería muy irresponsable de mi parte decirte una cifra exacta. No respetaría yo el trabajo de los productores si hago eso o no. Pero lo que yo sí puedo decirte es que desde hace varios años se viene trabajando la gestión de la tierra. Yo creo que fundamentalmente desde el 2008. Hicimos varias transformaciones en cuanto a la gestión de la tierra. Pero hay una particularidad muy importante hoy, que es lo que a mí me convence de que sí va a haber un impacto, lo que yo no puedo decirte exactamente en qué momento va a ser. Es que hay una profunda transformación en cuanto a la gestión de la tierra, pero está acompañada.

Hay una gran integralidad. Se transforma la gestión de la tierra, pero se transforma la gestión cooperativa. Ya hablamos de una cooperativa con naturaleza empresarial, que tiene hoy todas las vías para hacer del mercado su mecanismo de asignación y poder generar divisas para reaprovisionarse. Es una cooperativa que puede ser mucho más competente mañana y que está en igualdad de condiciones con una mipyme estatal, privada o una empresa privada que puede existir en el futuro. Hay una transformación también en la comercialización. Los actores económicos podrán establecer los precios entre ellos, dejando claro que seguirá existiendo un balance municipal, que hay que respetarlo y que hay que velar porque funcione.

Hay una transformación significativa en todos los mecanismos de importación, ya sea de nuevas tecnologías, de semillas, de medicamentos veterinarios y demás. Y también hay cuestiones muy importantes en cuanto al financiamiento. Esa integralidad alrededor de la gestión de la tierra, yo creo que no la habíamos logrado antes. Habíamos hecho cosas aisladas, pero así como un único paquete, con esa integralidad, con esa profundidad, y que venga de los criterios de los propios productores, de los propios actores, indiscutiblemente tiene que haber un impacto positivo. ¿Cuándo? Yo no puedo decir exactamente cuándo va a haber. Pero sí puedo adelantar que, por ejemplo, tiene que haber un impacto positivo más rápido en aquellos cultivos de ciclo corto.

Lo que está ocurriendo hoy con el tema de la entrega de tierra tendrá que impactar en algunos meses en producción de hortalizas, viandas y demás. Yo puedo darte un dato. Mira, en apenas unos 10 días de haber entrado en vigor la ley, ya hoy tenemos más de 27.000 hectáreas solicitadas. O sea, en apenas 10 días. Hay más de 2.000 personas naturales solicitando tierra. Ya hay más de 15.000 personas solicitando tierra. Ya hay también cubanos residentes en el exterior y extranjeros residentes en Cuba solicitando tierra. Es decir, en muy poco tiempo, se aprecia un movimiento con determinada intensidad alrededor de las solicitudes de entrega de tierra. Ahora, ¿el reto dónde está? En que eso se mueva con la agilidad adecuada, que se cumpla lo que está establecido y que después del resultado que tanto necesita el pueblo para lograr llegar a la ansiada y muy necesaria soberanía alimentaria.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Te atreves a responder la pregunta?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Yo estoy claro que va a haber una transformación, y rápido. La agricultura no es una fábrica, que tú echas la tela por aquí y sacas la camisa por allá. Pero sí hay que decir que hoy, con todos los problemas que existen, hoy la agricultura tiene posibilidad de ir transformándose. No, como dijo Telce, no va a ser en dos meses, pero sí el ciclo de un año, seis meses, todos los cultivos estos…

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿De qué cultivos estamos hablando?

Pablo Orlando Pérez Guzmán: Estamos hablando de todos los vegetales, tomates, zanahorias, remolachas, quimbombó, habichuelas, son cultivos del ciclo corto, que van a tener una respuesta diciembre, noviembre, enero, va a haber respuesta para eso. Y hoy también tener claro que la cooperativa, los campesinos son una familia y que tenemos que unirnos porque cuando usted une una cooperativa, cuando esa cooperativa es un colectivo, vamos hacia adelante. Si hay cooperativas que no se unen, que tienen la gente aislada y no son capaces de unir a la masa campesina, sí estamos perdidos. Y hoy la ANAP nos ha dado esa posibilidad a nosotros desde hace años, desde que iniciamos en los años 59, cuando se dio la ley de reforma agraria, la ANAP siempre ha estado uniendo las cooperativas para que nosotros, junto con el cooperativismo, llevemos adelante a los campesinos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: En una última idea que quieren agregar, que ya se me está acabando el tiempo, un minuto me queda.

Yanelis Saborido: Bueno, que nuestro deseo, nuestro deseo es de los empresarios, es trabajar en lo urgente. Y lo urgente ahora es trabajar en estas transformaciones para poder lograr que haya en muy poco tiempo lo que el pueblo necesita, que es todos los alimentos que el pueblo necesita.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Una última idea para cerrar en estos retos que quedan por delante, ¿qué hacer?

Telce González: Depende de nosotros. La agilidad, la honestidad, el compromiso con que asumamos la implementación de las transformaciones y sus normas, como han dicho ellos también, tanto en el sector empresarial como en el sector cooperativo, como también desde la posición nuestra como Estado, será el requisito indispensable para obtener ese impacto y para que sea en el menor tiempo posible.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Que se nos quedó pendiente lo que decíamos al principio de cuáles eran esos mecanismos de control para, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, era lo de las tierras ociosas y lo del acaparamiento, pero ¿cómo quitarle la tierra al que no la produzca?

Telce González: Por supuesto, también hay que llegar ahí.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Se contempla eso en las normas?

Telce González: Se contempla eso, sí. Cuando hablaba al principio de que el control no puede obstaculizar la agilidad para entregar, pero el control sí tiene que encargarse de que se obtengan los resultados, sí. Cuando usted no cumple con lo que está establecido y el motivo para el cual se le entregó la tierra se le puede retirar.

Marxlenin Pérez: Yo me quedo con los cooperativistas cultos entonces, como decía Lenin, la sociedad de los cooperativistas cultos. Tendremos otros programas más adelante para enfatizar un poquito más en las tareas y en los retos de las cooperativas cubanas.

A ustedes les doy las gracias por haber participado en este programa para incentivar la agricultura en Cuba y recuerde, como siempre les digo, no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Cuento con usted para hacerlo, desde el campo cubano. Nos vemos pronto.

En video, Cuadrando la caja I ¿Se puede recuperar la agricultura en Cuba?

Transcripción: Lianet Caridad Preval Avilés, Ana Elena Hidalgo Reyes / IDEAS Multimedios