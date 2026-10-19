La televisión cubana, una memoria que sigue viva

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

A 76 años de su inauguración, la televisión cubana guarda en sus imágenes y sonidos una parte de la historia cultural del país y de las tradiciones que han acompañado a varias generaciones.

Hay canciones que nos devuelven a la infancia, actores que nos recuerdan las noches en familia y programas que, con solo mencionar sus nombres, despiertan la memoria de toda una época. Para muchos cubanos, esos recuerdos están ligados a la televisión, a sus personajes, sus artistas y aquellas historias que, durante años, reunieron a la familia frente a la pantalla.

Cada octubre invita a volver sobre esa memoria. Hoy se celebra el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial y, el 24, la televisión cubana conmemora 76 años de su inauguración. Dos fechas que, aunque tienen propósitos diferentes, nos animan a pensar en cuánto de nuestra cultura ha encontrado espacio en la pantalla y cuánto de lo que somos también puede contarse a través de su historia.

Desde aquel 24 de octubre de 1950, cuando comenzó oficialmente la televisión en Cuba, el medio ha cambiado en tecnología, formatos y maneras de llegar al público. Sin embargo, hay algo que permanece: su capacidad para acercarnos a personas, historias y expresiones culturales que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Por sus espacios han pasado músicos, bailarines, actores, escritores y artistas populares. La música tradicional, los bailes, las fiestas, las costumbres y los saberes de distintas comunidades han encontrado en la televisión una vía para darse a conocer más allá de sus lugares de origen. En ocasiones, una presentación musical o el testimonio de un portador de tradiciones ha permitido que quienes estaban lejos descubrieran una parte de la riqueza cultural de su propio país.

De eso también se trata el patrimonio cultural inmaterial: de las expresiones, los conocimientos y las prácticas que recibimos de quienes nos precedieron y que continuamos transmitiendo, transformándolos con el paso del tiempo. No vive únicamente en los libros ni en los museos. Está en una canción aprendida de los abuelos, en una receta familiar, en la manera de bailar de una comunidad o en las historias que se cuentan una y otra vez para que no desaparezcan.

La televisión puede ayudar a que esas expresiones lleguen a nuevos públicos. Pero su aporte no termina cuando se apagan las cámaras. En sus archivos permanecen actuaciones, entrevistas, programas y acontecimientos que permiten reencontrarnos con artistas desaparecidos físicamente, conocer cómo se vivía en otras épocas y comprender la evolución de nuestra cultura. Son imágenes que, además de despertar la nostalgia, tienen un valor documental para quienes investigan y estudian la historia del país.

¿Cuántas voces, canciones e interpretaciones aguardan en esos archivos? ¿Cuántos programas podrían volver a encontrarse con el público si se recuperaran y compartieran? Pensar en el patrimonio de la televisión cubana también significa hacerse estas preguntas y reconocer la importancia de conservar sus materiales, facilitar su consulta y buscar nuevas maneras de ponerlos al alcance de las generaciones más jóvenes.

Esta reflexión cobra mayor sentido cada 27 de octubre, cuando se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La fecha recuerda que las grabaciones de cine, radio y televisión son testimonios de nuestra historia y que su conservación requiere atención, recursos y trabajo especializado. Una cinta deteriorada o una grabación que deja de poder reproducirse no representa solamente la pérdida de un documento: puede significar la desaparición de una actuación irrepetible, de una voz querida o de un fragmento de la memoria colectiva.

A 76 años de su inauguración, la televisión cubana tiene una historia que merece ser contada también desde esa perspectiva. No solo por los programas que marcaron una época o las figuras que pasaron por sus estudios, sino por las personas que hicieron posible cada emisión y por la huella que ese trabajo dejó en la vida de los espectadores. Detrás de cada producción hay un esfuerzo colectivo que forma parte de la historia del medio.

Hoy, cuando los contenidos circulan por múltiples pantallas y las formas de consumirlos cambian constantemente, conservar esa memoria y compartirla adquiere un valor especial. Las nuevas generaciones pueden descubrir a grandes artistas del pasado, conocer tradiciones que quizás nunca han visto de cerca y comprender que la cultura cubana es resultado de una historia viva, construida por muchas voces y generaciones.

Celebrar el aniversario de la televisión cubana en un mes que también nos invita a pensar en el patrimonio es una buena ocasión para mirar hacia atrás, pero también para preguntarnos qué queremos preservar y transmitir. Porque la memoria no se mantiene viva únicamente por el hecho de guardar imágenes: necesita que alguien vuelva a ellas, las comprenda, las comparta y encuentre en ellas algo que todavía tenga sentido en el presente.

Al final, una parte del valor de la televisión está precisamente ahí: en su capacidad para conservar momentos que parecían pasajeros y convertirlos en recuerdos compartidos. En las voces que regresan desde una grabación, en las canciones que seguimos tarareando y en aquellos programas que, muchos años después, todavía nos hacen sentir que una parte de nuestra historia permanece cerca.

Setenta y seis años después de su nacimiento, la televisión cubana continúa formando parte de esa memoria. Preservarla es también una manera de reconocernos, de entender de dónde venimos y de dejar a quienes vienen detrás las imágenes, los sonidos y las historias que han acompañado nuestra vida.