Cuba anuncia los deportistas más destacados en 2025

Cienfuegueros Marifélix Sarría (pesas) y Erislandy Álvarez encabezan el listado de los diez mejores en los últimos doce meses

La triplista Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz fueron anunciados hoy como los mejores exponentes convencionales de deportes individuales del 2025 en Cuba, resultado de la encuesta organizada por el Inder y periodistas especializados.

Leyanis consiguió los títulos en las justas mundiales de atletismo bajo techo y al aire libre, además de adueñarse por segunda temporada consecutiva con el máximo premio en la Liga del Diamante y dominar el ranking universal con varios registros superiores a los 14,90 metros.

Para el experimentado La Cruz fue un período de bronce en el certamen del planeta convocado por World Boxing, faja continental de la Asociación Mundial de Boxeo, conversión en retador directo al Cinturón Mundial, y récord con su decimoquinto reinado nacional.

Los saldos de la tradicional encuesta también reconocieron como mejor equipo a la dupla de voleibol de playa integrada por Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz, y al atletismo en la categoría de deporte individual, fundamentalmente por su labor en los II Juegos Panamericanos Júnior.

Encabezado por la vicepresidenta del Inder Teresa Yamila Méndez, en la cita con los reporteros reunidos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva igualmente se dio a conocer que el beisbol, la softbolista Yilian Tornés y Alayo ocuparon la cima en las disciplinas colectivas.

José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimiento de ese organismo, expuso además que el lanzador pinareño Liván Moinelo fue elegido protagonista del Acontecimiento del Año y mejor atleta en contrato, y el dominador del balón Erick Hernández lideró en el acápite deportes especiales.

La saltadora Suslaidy Girat alcanzó la cima entre los competidores en situación de discapacidad, la luchadora Yainelis Sanz y el jugador de Baseball5 Carlos Alejandro Rivera encabezaron la vanguardia de los juveniles convencionales.

La parapesista Amalia González y el velocista Daumey Elizarde fueron sus iguales en esa categoría entre los atletas en situación de discapacidad.

A continuación, el listado con todos los reconocidos

Deportes convencionales

Equipo del año: Voleibol de playa (m).

Deporte individual: Atletismo.

Deporte colectivo: Beisbol.

Atleta femenina (Deporte individual): Leyanis Pérez (atletismo).

Atleta masculino (Deporte individual): Julio César La Cruz (boxeo).

Atleta femenina (Deporte colectivo): Yilian Tornés Vargas (softbol).

Atleta masculino (Deporte colectivo): Jorge Luis Alayo Moliner.

Los 10 más destacados de 2025

Marifelix Sarría Ruiz (levantamiento de pesas)

Erislandy Álvarez Borges (boxeo)

Lázaro Martínez Santrayll (atletismo)

Yarisleidis Cirilo Duboy (canotaje)

Silinda Oneisi Morales Senea (atletismo)

Milaymis de Caridad Marín Potrillé (lucha)

Liadagmis Povea Rodríguez (atletismo)

Alejandro Claro Fis (boxeo)

Noslen Díaz Amaro (voleibol de playa)

Arlen López Cardona (boxeo).

MENCIONES: Ludia M. Montero Ramos (levantamiento de pesas), Lázaro Álvarez Estrada (boxeo), Roxana Gómez Calderón (atletismo) y Raidel Martínez Marrero (beisbol).

Acontecimiento del Año: Liván Moinelo Pita (beisbol).

Atleta destacado en contrato: Liván Moinelo Pita (beisbol).

Atleta destacado en deportes especiales: Eric Hernández Sánchez (dominio del balón).

Mención atleta destacado en deportes especiales: Jhoen Lefont (dominio del balón).

Mejor árbitro nacional: Emperatriz Wilson Traba (atletismo, paratletismo y patinaje).

Mejor árbitro internacional: Faustino Heredia Machado (atletismo, paratletismo, triatlón y patinaje).

Atletas en situación de discapacidad:

Atleta más destacada: Suslaidy Girat Rivero (atletismo).

Atleta masculino más destacado: Robiel Yankiel Sol Cervantes (paratletismo).

Atleta femenina más destacada: Yadira Lázara Ramos Ramírez (judo).

Los 10 más destacados:

Sheyla Samarian Hernández Estupiñán (parajudo)

Guillermo Varona González (paratletismo)

Pablo Ramírez Barrientos (parapesas)

Ulicer Aguilera Cruz (paratletismo)

Ariagna de la Caridad Hechevarría Castro (parajudo)

Jesús Enrique Cueva Cisneros (parapesas)

Emmanuel González Rodríguez (parapesas)

Leidy Rodríguez Rodríguez (parapesas)

Ever René Castro Martínez (paratletismo)

Angélica María Montoya Zayas (atletismo)

Atletas juveniles:

Atleta femenina más destacada: Yainelis Sanz Verdecia (lucha)

Atleta masculino más destacado: Carlos Alejandro Rivera Tamayo (Baseball5)

Los 10 más destacados:

Cristian Menéndez Abierno (raquetbol)

Yisnoly Franchesca López Lamadrid (canotaje)

Yander Luis Herrera Machín (atletismo)

Rachel de la Caridad Medina Isac (Baseball5)

Dayanara Curbelo Travieso (judo)

Lidsay Gonzáles Terry (atletismo)

Frank Abel Rosales Triana (clavados)

Jonathan Ramón Moreno Mederos (beisbol)

Geannis Garzón Tamayo (lucha libre)

Kevin Hidalgo-Gato Oramas (Baseball5)

Atletas juveniles en situación de discapacidad:

Atleta femenina más destacada: Amalia González Jiménez (parapesas)

Atleta masculino más destacado: Daumey Elizarde Dreke (paratletismo)

Los 10 más destacados:

María Rosa Albarrán Suárez (paratletismo)

Aaron Arturo Marrero Escocia (paratletismo)

Jean Carlos Acevedo Ferrer (paratletismo)

Yoidel Queralta Muchuli (parapesas)

Osbiel Palacios Fernández (paratletismo)

Yamina de la Caridad Martínez Acosta (paratletismo)

Bárbara Samantha Rivera Reyes (parapesas)

Daynelis Vázquez Batista (parapesas)

Jairon Bouza Guerra (paratletismo)

Harol Lázaro Loren Covarrubias (paratletismo).