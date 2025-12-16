Orquesta Aragón se presentará en Bogotá, Colombia

La legendaria Orquesta Aragón de Cuba se presentará los venideros días 19 y 20 en la Galería Café Libro, ubicada en el norte de Bogotà, como parte de las actividades para conmemorar su aniversario 86.

Hace apenas unos meses fue presentado el disco Aragón Filarmónico, donde se fusionaron los ritmos tradicionales cubanos con la música sinfónica de la Filarmónica de Bogotá.

La primera producción discográfica sinfónica en la historia de la legendaria agrupación cubana devino en una reinterpretación de sus clásicos Cachita, El bodeguero, Sabrosona, Quiéreme siempre, Pare cochero, entre otros.

Actualmente la orquesta fundada en 1939 es dirigida por Rafael Lay Bravo, quien mantiene el legado sonoro iniciado por su padre, Rafael Lay Apezteguía.

Con más de 100 discos en su trayectoria, la Unesco reconoció en 2005 a la “charanga eterna” como Patrimonio Cultural de la Humanidad y les otorgó la medalla Pablo Picasso, que se le confiere a personalidades destacadas del arte y la cultura, músicos, o instituciones que contribuyen al desarrollo de la música, la paz y la cooperación internacional.