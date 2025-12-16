Perlavisión

La segunda y última parte de la serie ‘Cien años de soledad’ llegará a Netflix en 2026

Por Agencia EFE

La segunda y última entrega de la serie Cien Años de Soledad, basada en la aclamada novela de Gabriel García Márquez, llegará a Netflix el próximo agosto, según anunció la plataforma de streaming.

Esta segunda parte de la serie se hará «con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela», señala el gigante del entretenimiento en una nota.

La serie ha sido reconocida por público y crítica, estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno y será filmada íntegramente en Colombia «con el apoyo y la complicidad» de la familia García Márquez.

La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia y la llegada al pueblo de Fernanda del Carpio, que se casará con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, y le da a Úrsula Iguarán uno sus primeros descendientes.

Mientras, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo.

