Yolepsis González: «A Violeta le entregué todo el amor que soy capaz de dar»

«A Violeta le entregué todas mis ganas y todo el amor que soy capaz de dar», así nos aseguró Yolepsis González, con quien conversamos pocas horas antes de que fuera transmitido el capítulo final de Regreso al corazón.

Fue un placer extraordinario contar con el testimonio de una de las actrices más completas de este dramatizado, defensora de un personaje lleno de matices y de un acabado en su propuesta actoral que habrá que recordar. Veamos qué nos comenta:

—Aún recordamos a la Vivian de El derecho de soñar. Ahora regresa con otra madre, diferente y a la vez igual en esencia. ¿Cuán especial es asumir el personaje de una madre?

—Yo soy madre, por tanto, para mí hay sentimientos que son naturales por el simple hecho de serlo. Lo interesante de este trabajo es que esas dos madres de ficción son diferentes, no solo por la edad, sino también por la manera de enfrentar la maternidad, y son distintas a como soy con mis hijos. Ser otras diferentes de mí misma es siempre un reto.

—¿Cómo llega a esta telenovela?

—Yo no me lo esperaba. Me sorprendió una llamada de la directora asistente para proponerme el personaje de Violeta. Le dije que no podría asumir ese trabajo: vivo en Santa Clara; es difícil salir de casa diez meses o más, dejar el trabajo de allá, mi familia y mis rutinas para sumergirme de lleno en un proceso que, de inicio, es siempre incierto.

«Me llamó una segunda vez y volví a explicarle lo mismo, convencida de que no lo haría; pero —y eso es lo bueno de la vida— siempre hay peros. Entonces me llama Loysis, me habla del personaje, de que ella quería que lo hiciera yo, y lo hizo de tal manera que estuvimos conversando una hora. Bastó para decirle que sí, que lo iba a pensar y le daría la respuesta al día siguiente.

«Lo hablé con mi familia, me apoyaron, como hacen habitualmente, y al día siguiente la llamé y le dije: ¡Voy a hacerlo!».

—¿Bajo qué resortes creó la historia de vida de esta matriarca que en cada escena ofreció una enseñanza?

—Violeta es una mujer muy fuerte, que tiene una manera de ver la existencia misma como el soporte que apuntala a su familia. Ella es el eje y el centro de la vida familiar; todo pasa por ella y suya es casi siempre la última palabra.

«De la relación de Violeta con su hija Leticia se ha hablado mucho. El público ha estado dividido en la manera en que sienten y entienden esa relación difícil entre ambas, y eso ha sido muy bueno, porque traté de construir un personaje con colores: firme, pero a la vez capaz de conmoverse; justa, pero también capaz de equivocarse y de asumir esas equivocaciones; dura para perdonar, pero leal a su amor».

—¿Cuánto le dejó este personaje y cuánto le regaló de usted?

—Me dejó personas adorables que hoy forman parte de mi vida cotidiana. En tiempos tan difíciles como estos, que la ficción trascienda al plano personal me parece sencillamente adorable. Nos dimos mucho, sin guardarnos nada, por entero, y eso crea lazos y vínculos muy fuertes. A Violeta le entregué todas mis ganas y todo el amor que soy capaz de dar. Me comprometo totalmente con mi trabajo; si algo no me gusta o no me hace sentir bien, no lo hago, pero cuando digo que sí, voy con todo”.

—Amante de la radio, Yolepsis llega a la televisión y ha logrado hacerla suya. ¿Cómo ha sido el proceso?

—El dramatizado en la televisión llegó a mi carrera en la madurez de mi vida; tal vez por eso logro hacer un balance más objetivo y menos personal de lo que es el medio. De entrada, siempre va a significar un reto diferenciar los personajes que me llegan, que uno no se parezca al otro; ese es un punto importante a la hora de llenar de vida esas letras impresas en el guion.

«La radio, medio del que me confieso enamorada, al tener el sonido como único vector de comunicación, es más difícil, pero a la vez te prepara precisamente para esto. Me encanta aprender; por tanto, todo lo nuevo me suscita asombro y curiosidad. La televisión es todavía muy nueva para mí. Aprender el oficio del medio en que va a desenvolverse un actor es un proceso que a veces se da con mayor facilidad y otras demora más. Lo ideal sería poder transitar por todos los medios, y esa es una aventura que estoy más que dispuesta a vivir».

—Termina la telenovela, ¿cómo se despide de la teleaudiencia?

—Agradeciendo inmensamente el cariño de ese público que vivió junto a nosotros los setenta y ocho capítulos de Regreso al corazón. Gracias, muchas gracias por todo y por tanto

—¿Volveremos a verla pronto en otra telenovela? Adelántennos próximos proyectos.

«Después de terminar el rodaje de Regreso al corazón, volví a la radio y al teatro. Así que lo que traiga la vida, ya se verá».

Gracias a Yolepsis González por acceder a esta entrevista, respondida camino a la capital, mientras una isla entera esperaba el final de todos los conflictos de Regreso al corazón.

Fue un placer disfrutar de su coherente serenidad, mesura y credibilidad en cada parlamento dicho y sentido, por más tensa e intensa que fuese la situación. No dejó de ser la dama de este dramatizado, que la afirmó como la gran actriz que, sin lugar a dudas, aún tiene mucho por develar. Fue, para bien de la telenovela, su Violeta más querida.