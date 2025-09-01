Cuba aspira a un curso escolar de calidad, pese a dificultades

¡A las aulas!

Este 1 de septiembre se vivirá como una de las grandes fiestas que hace Cuba

Una de las principales conquistas de la Revolución cubana, la educación de sus hijos, próximo al inicio del curso escolar 2025-2026, está bajo el fuego cruzado y directo de enemigos y odiadores, a la caza de todo obstáculo, limitaciones o dificultades que atenten contra la calidad del proceso docente-educativo.

Aun cuando en recorridos por los territorios los primeros en reconocerlos han sido las propias autoridades locales, de Educación (Mined) y demás organismos formadores y aseguradores, especialmente en las redes sociales algunos comentarios tienden a exacerbar, tergiversar y cuestionar todo el esfuerzo y voluntad del país en aras del éxito del nuevo período lectivo.

Éste no comenzará por igual con el 100 por ciento de las condiciones y recursos necesarios, dígase base material de estudio, personal docente imprescindible, los uniformes escolares de acuerdo con la demanda, ni tampoco con todas las instalaciones que lo requerían reparadas y pintadas; pero no ha habido brazos cruzados ni falta de iniciativas.

En octubre deben concluir las acciones constructivas pendientes y restaurar o completar el resto de las tareas programadas.

Son lógicas y justas las preocupaciones de muchos padres y de los propios estudiantes al respecto, dado el interés y deseo de que las clases y el resto de las actividades educativas se desarrollen sin contratiempos, cumplan los objetivos para cada tipo de enseñanza y despierten motivaciones mayores en materia de conocimiento y superación.

En realidad la educación cubana, como el resto de los sectores y la sociedad, ha estado bajo los efectos de las crisis económica, financiera y energética, con las interrupciones eléctricas y su impacto en la producción y los servicios.

Podría ser ello una justificación; sin embargo, mientras nuestros niños, adolescentes y jóvenes pese a no pocos contratiempos disfrutaban de sus merecidas vacaciones, otros compatriotas y colectivos laborales procuraban arreglar escuelas, laboratorios y el mobiliario escolar, asegurar la mayor cantidad de uniformes para preescolar y otros grados, y la merienda y alimentación previstas.

El completamiento de los claustros de profesores y de las plantillas de maestros, ha estado también entre las preocupaciones -y ocupaciones- de los directivos del ramo a todos los niveles, con vistas a lo cual se han buscado soluciones o alternativas localmente.

Pero si este primero de septiembre muchas escuelas lucirán bellas y engalanadas, con sus aulas en lo fundamental listas para acoger a más de un millón y medio de estudiantes, también se debe a la dedicación y apoyo de las familias y de la comunidad donde están enclavados esos planteles.

En sus periplos por el país, Naima Ariatne Trujillo Barreto, titular del Mined, ha destacado el rol significativo de los padres y el hogar para lograr una educación coherente, sustentando la unidad entre todos los factores, para hacer frente a los obstaculos que puedan presentarse en el trascurso del curso.

Este lunes volverá a escucharse la algarabía que genera toda fiesta, como suelen ser en Cuba los actos de inicio de curso y los matutinos, en los que no faltarán los reconocimientos a quienes hicieron posible que la Educación siga siendo una conquista de la Revolución, una prioridad.

Todo ello pese a dificultades objetivas y subjetivas, y a campañas difamatorias de enemigos y odiadores.

El período lectivo 2025-2026 estará dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro; entonces, asegurar su calidad será el mejor homenaje a quien tanto hizo desde el Programa del Moncada porque tengamos un pueblo bien instruido, y que a su vez ayuda a la formación de futuros profesionales de otras naciones del mundo. (✍️ Fidel Rendón Matienzo)