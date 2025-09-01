Presidente Díaz-Canel exalta excepcional relación Vietnam-Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y su homólogo de Vietnam, Luong Cuong, encabezaron hoy en Hanoi el acto conmemorativo por el 65 aniversario del establecimiento de relaciones entre los dos países.

Al intervenir en la actividad, el mandatario cubano exaltó el inusual carácter de los nexos instituidos con Vietnam en los últimos 65 años.

“Entre Vietnam y Cuba se ha forjado una relación tan excepcional que ha superado todas las pruebas del tiempo y se ha convertido en referencia obligada de amistad y cooperación, particularmente en tiempos de enormes desafíos para la paz”, subrayó en un acto conmemorativo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Díaz-Canel señaló que ese nexo peculiar trasciende formalismos y protocolos, porque nace y se afirma en tradiciones e identidades muy profundas, forjadas en los días en que el Comité Cubano de Solidaridad denunciaba de manera permanente los crímenes del imperialismo en Vietnam.

Esa hermandad –acotó- se hizo más entrañable cuando en líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, aseguró ante una inmensa multitud que por Vietnam estábamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre.

Lazos que se consolidan

El jefe de Estado cubano aseguró que hoy esos lazos se consolidan en todos los ámbitos: partidista, parlamentario, de defensa y seguridad, judicial, de las organizaciones obreras, de las mujeres, de los jóvenes comunistas y de la solidaridad.

Destacó que el diálogo político al más alto nivel es sistemático y se caracteriza por la franqueza, la confianza mutua, las amplias coincidencias en enfoques sobre la agenda internacional y la permanente disposición a intercambiar experiencias sobre los procesos de renovación de Vietnam y la actualización del modelo económico y social en Cuba.

Como un hecho sobresaliente mencionó la histórica visita de To Lam a La Habana en 2024, un acontecimiento decisivo para los nexos bilaterales que ratificó la naturaleza entrañable de éstos y perfiló nuevos proyectos económicos y de cooperación en sectores estratégicos para Cuba, con un nuevo enfoque de sostenibilidad y beneficios compartidos.

Primer inversionista en Cuba

Recordó que Vietnam es hoy el primer socio inversionista de Asia en la Isla, con proyectos vinculados a la producción de alimentos, de bienes de primera necesidad, biotecnología y energía renovable.

“Cuba ratifica su disposición a propiciar un entorno cada vez más atractivo para los empresarios vietnamitas, a partir de las facilidades e incentivos aprobados por el gobierno cubano”, afirmó.

Por otra parte, valoró altamente el invariable apoyo de Vietnam en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y la injusta e inaceptable inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Díaz-Canel reiteró asimismo el agradecimiento a Vietnam “por su invaluable apoyo a la seguridad alimentaria de Cuba”. En ese sentido remarcó que la especial sensibilidad encontrada en el Partido y el Gobierno vietnamitas al crear facilidades comerciales para garantizar los suministros de arroz al pueblo cubano, en medio de la compleja situación que enfrentamos, “confirma la fuerza y profundidad de nuestra amistad”.

Previo al inicio de la ceremonia Díaz-Canel y su homólogo vietnamita, Luong Cuong, recorrieron una exposición de 65 fotografías seleccionadas de los archivos de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) que reflejan la relación estrecha y fraternal existente desde hace más de seis décadas entre los partidos y pueblos de ambos países.

