Dieciocho jugadores integran la nómina con que Cuba comenzará este lunes su preparación grupal de cara a la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Beisbol.

Humberto Guevara, jefe técnico de la federación local, explicó que los convocados a trabajar en el capitalino Estadio Latinoamericano son miembros de equipos no avanzados a la postemporada de la 64 serie nacional.

Añadió que la relación se incrementará tras los cuartos de finales del certamen doméstico, en dependencia de los intereses identificados en los conjuntos llegados a esas etapas.

Como se ha informado, la Serie de las Américas se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela, y el Clásico Mundial tendrá acciones del 5 al 16 de marzo, con Cuba en el grupo A, a disputarse en San Juan, Puerto Rico.

Los convocados:

1.- Raidel Sánchez Trutié (Utility/SCU)

2.- Harold Vázquez Rizo (Receptor/SCU)

3.- Luis Vicente Mateo Terry (Jugador de cuadro/CFG)

4.- Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (Jugador de cuadro/CFG)

5.- Yulieski Remón Tejada (Jugador de cuadro/GRA)

6.- Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (Jugador de cuadro/PRI)

7.- Tailon Sánchez Díaz (Jugador de cuadro/PRI)

8.- Alfredo Despaigne Rodríguez (Jardinero/GRA)

9.- Leonel Moa Acevedo (Jardinero/CMG)

10.- Roel Santos Martínez (Jardinero/GRA)

11.- Yoelquis Gibert Steven (Jardinero/SCU)

12.- Yoel Yanqui Vera (Jardinero/SCU)

13.- Liván Moinelo Pita (Lanzador/PRI)

14.- Raidel Martínez Pérez (Lanzador/PRI)

15.- Yunier Batista Ramírez (Lanzador/CAV)

16.- Randy Román Martínez Pacheco (Lanzador/PRI)

17.- Frank Abel Álvarez Díaz (Lanzador/PRI)

18.-Frank Luis Medina García (Lanzador/PRI)