Las caricias de la abuela, propuesta del Terry para el fin de semana

Las caricias de la abuela, espectáculo codirigido por el artista surcoreano Won Young Ho y los cubanos Erduyn Maza y Arneldy Cejas, se presentará en el festival con un elenco completamente cubano. /Foto: Prensa Latina

La obra Las caricias de la abuela, será la propuesta que la compañía habanera Teatro La Proa pondrá a consideración del público cienfueguero en funciones de viernes 23 y sábado 24 de enero (a las 3:00 p.m.) en la Sala Principal del Teatro Tomás Terry.

La puesta en escena cuenta la historia de Carina, una joven que busca refugio en los brazos de su abuela para encontrar fuerza y esperanza frente a un mundo hostil, al tiempo que invita a reflexionar sobre el valor de la familia y las raíces.

Se trata de una coproducción de Teatro La Proa y la surcoreana Nottle Theater Company (Corea del Sur), que fue seleccionada para participar en la próxima edición del Festival International Puppet Art Week (Semana Internacional del Arte de Títeres) en la ciudad china de Nanchong.

Escrita por Erduyn Maza, la obra tuvo su estreno absoluto en mayo de 2025 en Corea del Sur por un elenco de actores cubano-coreano, mientras en la capital cubana ocurrió en agosto, en el marco del Festival Habana Titiritera. En esa ocasión protagonizada por actores de La Proa.

La dirección es compartida por Arneldy Cejas, el propio Maza, director a la vez de La Proa, y el maestro surcoreano Won Young Ho.

La música original, compuesta por Ariel Díaz es complementada con temas seleccionados por el maestro Won, para conformar una banda sonora sensible y evocadora. El elenco está integrado por Marybel García, Cristina Rodríguez, Dailín Anaya, David Delgado y Yadier Vanegas.