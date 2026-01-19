Con la mira puesta en los Juegos Nacionales para jóvenes y adolescentes autista, previsto para efectuarse en marzo próximo en la capital de todos los cubanos, el prometedor atleta cienfueguero se alista para participar en el certamen.

Con solo 18 años, y 1.95cm de estatura, somatotipo ideal para la práctica de la modalidades de lanzamiento del deporte rey, el joven autista de la Perla del Sur, Alison Llorente Hipólito en poco más de tres meses de que conociera del evento, se acercó a la entrenadora de esta área en la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos, Yordanka Alonso Medina,quien comento de esta nueva experiencia en su vida como entrenadora.

«Ha sido muy emotivo y novedoso el trabajo con este joven que es muy inteligente, y lo mínimo que tú le dices, lo coge al vuelo y la madre está en todo momento en contacto conmigo, enviándome videos de cómo evoluciona el niño en todos los elementos técnico y tácticos del trabajo del lanzamiento, también le gusta trabajar».

Alison ya ha hecho lanzamientos de hasta más de siete metros.

De tal manera, el joven autista cienfueguero con condiciones y el apoyo de la familia se incorpora a la práctica deportiva.