Entel de Bolivia retira señal de teleSUR

Ene 19, 2026 #Bolivia, #teleSUR, #televisión

La estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel S.A) de Bolivia informó que salen de su grilla los canales televisivos teleSUR y Rusia TV, aduciendo “temas administrativos”.

En una publicación con fecha 15 de enero, Entel notificó a sus usuarios y público en general que, “a partir del 17 de enero de 2026, en los servicios de televisión por fibra óptica IPTV, televisión satelital DTH y App Entel TV Smart, por temas administrativos, saldrán de la grilla los canales de televisión Russia Today (204) y Telesur (206)”.

Al informar sobre la decisión de Entel en sus redes sociales, la presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, comentó que es tan “tan previsible como condenable” y que “no hay razones” para ese paso. “Lo esgrimido no engaña a nadie. Bolivia, tú lo sabes, ¡seguimos juntos!”, añadió.

En noviembre de 2019, bajo el Gobierno de Jeanine Añez, Entel rescindió contrato con teleSUR, alegando primero “problemas técnicos” y luego “reorganización de la grilla de televisión”.

“De acuerdo a la reorganización en la grilla de televisión, informamos a ustedes nuestra intención de rescindir las Condiciones Generales de Transmisión de la señal de la nueva Televisión del Sur”, señalaba entonces un oficio firmado por el gerente nacional de clientes de Entel, divulgado en Twitter, hoy X.

En noviembre de 2020, el Gobierno, bajo la presidencia de Luis Arce, anunció el retorno de la señal de la plataforma multimedia teleSUR a Bolivia, luego de un año fuera del aire en la nación andina.

