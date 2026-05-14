Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Gobierno de Cuba informa sobre encuentro en La Habana con el director de la CIA

PorRedacción Perlavisión

May 14, 2026 #CIA, #Cuba, #Estados Unidos

A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior.

El encuentro tuvo lugar este jueves 14 de mayo, en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual.

Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo.

Durante el encuentro se pudo constatar la consistencia y congruencia en la histórica posición de nuestro país con la actuación del gobierno cubano y sus autoridades competentes, en el enfrentamiento y la condena de manera inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Una vez más se evidenció que la Isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación.

Se patentizó además el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional.

La Habana, 14 de mayo de 2026

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cuba

Díaz-Canel: Si hay disposición de EEUU a brindar ayuda, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba

May 14, 2026 Cubadebate
Cuba Economía Sociedad

Unión Eléctrica informa desconexión parcial del SEN desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo

May 14, 2026 Redacción Perlavisión
Cuba Economía

¿Qué dijo el Ministro de Energía y Minas sobre la situación actual del sistema electroenergético nacional?

May 13, 2026 Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión