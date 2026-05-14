Unión Eléctrica informa desconexión parcial del SEN desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo

A las 06:09 de la mañana de este jueves 14 de mayo ocurrió una desconexión parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo. De acuerdo con una nota de la Unión Eléctrica de Cuba, en estos momentos se trabaja para restablecer el servicio en la zona afectada en el menos tiempo posible.

A la hora de la desconexión, la disponibilidad del SEN era de 636 MW, frente a una demanda de 2 mil 420 MW, correlación que implica una afectación de mil 790 MW.

En su nota, la entidad precisa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2 mil 153 MW a las 21:30 horas del miércoles, superior a lo planificado por salida por emergencia de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y los motores del emplazamiento de Moa.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 mil 348 MWh, con 470 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Fuera de servicio por avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez; Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna; Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, bloque unitario de la CTE Antonio Guiteras y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Fuera de servicio por mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez; Unidad 5 de la CTE Mariel; Unidad 6 de la CTE Renté; Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

A consecuencia de la caída parcial del SEN, se restan además los aportes de las unidades 6 de la CTE Nuevitas; 3 de la CTE Renté y la central fuel de Moa que estaban operativas y aportaban al sistema.

Limitaciones en la generación térmica: 263 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

La UNE informó que para el pico se prevé la entrada de las unidades No. 6 de la CTE Mariel, con 75 MW; No. 1 de la CTE Santa Cruz, con 60 MW (en proceso de arranque); No. 6 de la CTE Nuevitas, con 75 MW; así como la incorporación de 10 motores del emplazamiento fuel de Moa, con 130 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 976 MW frente a una demanda máxima de 3 mil 150 MW, desbalance que representa un déficit de 2 mil 174 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 2 204 MW en ese horario.

🟢 Actualización sobre la situación del SEN

✅ A las 8:16 se logró enlazar la provincia Ciego de Ávila al SEN.

✅ A las 9:19 se logró enlazar la provincia Camagüey al SEN.

✅ Ya tiene servicio la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, para comenzar el proceso de arranque.

✅ A las 9:50 se logró enlazar la provincia de Las Tunas al SEN.

👉 El resto de las provincias orientales se encuentra trabajando con microsistemas.

(Noticia en construcción, con información de la UNE)