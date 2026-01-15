Los restos de los 32 combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber durante el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero arribaron hoy a La Habana.

El pueblo de Cuba les rendirá homenaje en actos solemnes que comenzarán este jueves en la capital y se extenderán mañana a todas las provincias y municipios del país.

Las exequias iniciaron en la losa del Aeropuerto Internacional José Martí, donde familiares, autoridades y ciudadanos acompañarón a los héroes en su último trayecto por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), informó Prensa Latina.

Cubadebate reseña que encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realizó en el Areopuerto José Martí el Primer Homenaje a los Héroes Caídos.

La ceremonia militar fue breve y sobria. Basta la formación, los rostros contenidos y ese instante en que el país reconoce a quienes regresan para siempre, arropados en su bandera.

Las palabras de la ceremonia fueron pronunciadas por el ministro del Interior Lázaro Alfredo Álvarez Casas, quien afirmó que los combatientes “cayeron lejos de su hogar, pero no de su deber”, y subrayó que al recibir sus restos mortales Cuba renueva ante ellos su lealtad a la Patria y a la unidad de América Latina.

“Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa”, expresó.

Álvarez Casas señaló que los caídos “son una nueva luz que nos refuerza, nos enaltece y nos compromete”, y precisó que la bandera que los cubre no representa una ausencia. “Traen consigo el ejemplo de la entrega, el valor y la fidelidad”, dijo, al evocar las horas difíciles de la madrugada del 3 de enero, cuando —recordó— los combatientes cubanos estuvieron allí, fieles al legado del internacionalismo que ha marcado cada etapa de la Revolución.

Álvarez Casas afirmó que Venezuela no fue para ellos una patria distante, sino un espacio donde se entrelazan Martí y Bolívar, Chávez y Fidel. “Cayeron combatiendo y ascendieron para siempre a la historia”, sostuvo, al tiempo que ratificó que Cuba no claudica, aun cuando defender la dignidad implique pagar un alto precio. “Nuestros combatientes lucharon con el mismo ímpetu que los mambises y los rebeldes”, añadió.

El ministro destacó que los compañeros fueron recibidos “con el orgullo de saber que pelearon hasta la última bala y ofrendaron su vida en el cumplimiento de la misión encomendada”.

Álvarez Casas recordó que detrás de cada nombre hay rostros y familias, padres, hijos, esposos y hermanos que hoy sufren una pérdida irreparable. En ese contexto, hizo suyas las palabras de Fidel Castro: “No podemos decir que el dolor se comparte; el dolor se multiplica”.

Finalmente, expresó que la Patria se yergue ante ellos con respeto y gratitud. “Sus muertos son nuestros muertos”, afirmó, y sostuvo que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, “pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano”.

🇨🇺 La caravana fúnebre con los restos de los 32 combatientes caídos en Venezuela avanza por Rancho Boyeros hacia el Ministerio de las FAR. Cientos de cubanos rinden homenaje en el recorrido con banderas y saludos. 🔗 https://t.co/m3UvnbZuyn pic.twitter.com/EWmtMCXT48 — Cubadebate (@cubadebatecu) January 15, 2026

A partir de las 10:00 horas (hora local) de este jueves, la población podrá acudir a dicha institución para rendirles tributo hasta el cierre de la jornada.

La víspera, la nación caribeña anunció que los combatientes recibirán ascenso póstumo en grado militar, como homenaje digno y merecido a su heroísmo.

Como parte del tributo del pueblo cubano, los capitalinos se concentrarán el viernes 16 en la Tribuna Antimperialista para expresar su homenaje en una Marcha del Pueblo Combatiente.

Llegada a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los retos mortales de los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela.#HonorYGloria pic.twitter.com/HgHwaBQRaU — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) January 15, 2026

Ese mismo día, a las 09:00, se realizarán ceremonias simultáneas en todas las cabeceras provinciales, mientras que a las 16:00 horas los héroes serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.

Cada municipio del país efectuará actos de homenaje póstumo.

Las autoridades cubanas reiteraron que los combatientes fueron víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado.

“Con su heroísmo, supieron elevar el sentimiento solidario de millones de cubanos y reafirmar el compromiso revolucionario con la hermandad entre los pueblos”, subrayaron.