Putin: Nos solidarizamos con Cuba en su determinación por defender su soberanía

«Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos», destacó el mandatario ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este jueves en el Kremlin, durante una recepción por la presentación de cartas credenciales de decenas de embajadores extranjeros, que Moscú se solidariza con Cuba por la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia.

«Quisiera destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos», destacó el mandatario ruso.

En este contexto, recordó que la alianza entre Moscú y La Habana se remonta a mucho tiempo atrás y está basada en «la sincera empatía mutua de los pueblos de ambos países».

Asimismo, el jefe del Estado ruso destacó la cooperación económica con la isla caribeña. «Implementamos conjuntamente proyectos vitales para la economía cubana en los sectores de la energía, la metalurgia, la infraestructura de transporte y la medicina, y estamos ampliando los intercambios culturales y humanitarios», señaló.

En contexto

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, la Administración de Donald Trump ha incrementado las amenazas contra Cuba y México.

Trump afirmó que «entrar y destrozar» Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio.

En medio de las tensiones, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este lunes que «no existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU., salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio». Además señaló que las relaciones bilaterales entre los dos países «deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica».

Díaz-Canel repudió las amenazas de la Administración Trump, al señalar que su país está dispuesto a «defender a la Patria hasta la última gota de sangre». «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer», acentuó.

Las amenazas de Trump tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. sobre Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue además reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

En la actualidad, prácticamente todos los países en el mundo condenan el bloqueo. Asimismo, la Asamblea General de la ONU también se ha pronunciado en decenas de ocasiones en contra de estas políticas.