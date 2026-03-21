Asiste Díaz-Canel a acto de bienvenida del convoy Nuestra América

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este sábado el recibimiento de la donación de los integrantes del Convoy Nuestra América, iniciativa internacional de solidaridad con la isla en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Más de 600 activistas por la paz de todo el mundo integraron la misión de ayuda humanitaria de alimentos, medicinas y otros productos necesarios para el pueblo antillano.

En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en La Habana, autoridades locales y miembros del convoy patentizaron la solidaridad frente a los tambores de la guerra, las amenazas y agresiones de Estados Unidos hacia la isla.

Durante el encuentro, el coordinador de la Internacional Progresista y organizador del Convoy Nuestra América, el intelectual estadounidense David Adler, expresó: “Ha sido el honor de mi vida haber propiciado esta oportunidad”.

Sus palabras reflejaron el espíritu de una caravana que movilizó a representantes de 38 países, pertenecientes a más de 140 organizaciones sociales, políticas, culturales y solidarias, entre ellos diputados, jueces, embajadores, artistas, intelectuales y activistas de prácticamente todos los continentes.

Los participantes ratificaron el compromiso con la defensa de las causas justas del mundo y reafirmaron que Cuba no está sola. En medio de la asfixia económica y energética provocada por el cerco estadounidense, los activistas destacaron: “Cuba, una pequeña nación insular, ha estado ahí para el mundo; ¡ahora el mundo está demostrando que Cuba no está sola! Cuba sí, bloqueo no!”

En las próximas horas deben llegar a costas cubanas tres embarcaciones desde México, como parte de las acciones solidarias del convoy. Se trata del Granma 2.0, que zarpó desde los atracaderos de Chelem, municipio de Puerto Progreso en Yucatán, y dos veleros procedentes de Islas Mujeres, cuyas tripulaciones se suman al gesto de hermandad con el pueblo cubano