Nueva desconexión del SEN por salida de unidad en termoeléctrica de Nuevitas

ACTUALIZACIÓN: En línea la unidad No. 3 de Cienfuegos. La No. 4 en fase de arranque

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba reporta que a las 18:32 (6:32 pm) de este sábado ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, tras la salida de la Unidad No. 6 de la central termoeléctrica 10 de Octubre, de Nuevitas.

En su reporte en redes sociales, la UNE abunda que a partir de ese imprevisto, ocurrió un efecto de cascada en las máquinas que en ese instante estaban en línea.

A partir de ese momento se implementó desde el Despacho Nacional de Carga el protocolo para la gradual recuperación del SEN, que en primera instancia prevé la activación des los micro sistemas para dar energía a centros vitales, hospitales y acueductos.

El proceso de restauración, se realiza de conjunto con los Despachos de cada provincia y las tecnologías que tributan energía al país, con presencia además de la Unión Cuba Petróleo.

Este domingo, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes sincronizó con el microsistema de la región central de Cuba, en tanto el bloque cuatro inició su arrancada.

¿Qué cosa es un microsistema?

Es un pequeño sistema que se crea para que con una parte de las máquinas generadoras de una región poder energizar servicios vitales y Termoeléctricas(CTE), con esta se incrementa paulatinamente las cargas, garantiza su arranque y sincronización hasta recuperar el Sistema Eléctrico Nacional.