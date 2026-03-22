Micro sistemas garantizan electricidad a hospitales de Cienfuegos

Control al protocolo de restablecimiento desde el Despacho provincial de carga. /Foto: Empresa Eléctrica Cienfuegos en X

Los hospitales principales de la provincia de Cienfuegos funcionan con garantía de servicio eléctrico, en medio de la desconexión del sistema eléctrico nacional (SEN).

Para enfrentar la contingencia, Cienfuegos activó primero las microislas de generación para suministrar el servicio a los centros vitales del territorio.

Según informó la Empresa Eléctrica Provincial a través de su perfil oficial en Facebook, se creó un microsistema con las centrales eléctricas de generación Diesel Junco Sur, Fuel Cruces y 40 Motores.

El objetivo es llegar hasta la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes para fortalecer el microsistema y brindar el servicio a los centros vitales para la población.

Aclaró la entidad que, mientras se genera por esa vía, existe el riesgo de desconexiones temporales debido a la fragilidad propia de estos subsistemas en proceso de estabilización.

Ante la inestabilidad del sistema durante esta fase de recuperación, la empresa recomendó a la población que, una vez restablecido el servicio en cada zona, conecte los equipos de forma paulatina; comenzar por las luces, esperar varios minutos antes de conectar otros y dejar para el final refrigeradores y equipos de climatización.

La Unión Eléctrica publicó en sus redes sociales que la desconexión total del SEN ocurrió este sábado luego de la salida de la unidad número seis de la central termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, lo que desencadenó un efecto en cascada en las máquinas que estaban en línea.

Esta es la tercera ocasión en lo que va de mes que el SEN sufre una desconexión.