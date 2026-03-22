Ciego Montero dedica festejos por Día del Agua al centenario de Fidel

Fotos: Perfil en Facebook Ciego Montero Sorprende

Más de cuatro mil 800 pobladores del consejo popular Arriete – Ciego Montero rinden homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en su centenario, dentro de las celebraciones que realiza esa comunidad del municipio de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, para conmemorar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Los más longevos recuerdan, y transmiten a las nuevas generaciones, que el 4 de mayo de 1976 el líder histórico de la Revolución cubana visitó la Embotelladora de Agua Mineral, la cual había entrado en funcionamiento dos años antes, para tributar a todo el país y a la exportación el agua reconocida por su calidad a nivel internacional.

En aquella ocasión Fidel recorrió también el Balneario de la localidad de Ciego Montero, una institución única de su tipo en la provincia al servicio de la salud, cuyas prestaciones se basan en el uso de las aguas termales con propiedades medicinales.

Por ello, los organizadores del Festival Ciego Montero Sorprende 2026, con el lema «El agua fluye y conecta todo», tuvieron bien presente el tributo al Comandante en Jefe, con múltiples acciones, que convierte en protagonista a la población de esa comunidad.

A la espera del 22

Orlando Ventura Rivero, presidente del Consejo Popular, explica que desde hace varios días la localidad se mantiene activa y disfruta de exposiciones, de la exhibición de documentales, películas y audiovisuales, vísperas del 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Dijo que realizaron el viernes último la acampada Pioneril Celebrando el agua, en un lugar mágico conocido por El Chorrito, donde el líquido vital alcanza altas temperaturas.

Al propio tiempo efectuaron una gran jornada de trabajo voluntario con los colectivos laborales del Balneario, la unidad básica empresarial Alguar, la Embotelladora y las escuelas de esa zona, aseguró Ventura Rivero.

Además, devino divertimento para niños y mayores la competencia de habilidades, una propuesta que une a participantes de diferentes grupos etarios, así como premiación del concurso literario y la presentación artística con payasos y aficionados.

La comunidad, ubicada en el municipio de Palmira, arribará el próximo 13 de mayo a sus 287 años de fundada, con sus raíces ancladas a mitos y leyendas.

Ese consejo popular es modelo en la solución de problemas con recursos propios y una alta participación popular en todos los frentes.

Allí defienden su rico patrimonio cultural, donde sobresale el hecho de que las aguas más famosas de Cuba nacen en Ciego Montero.

Este año las celebraciones por el 22 de marzo a nivel mundial tienen como lema «Donde el agua fluye, la igualdad crece», con el objetivo de resaltar que la crisis sobre ese elemento imprescindible no afecta a todos por igual, por tanto las mujeres deben ganar liderazgo en la gestión y toma de decisiones relacionadas con recursos hídricos.