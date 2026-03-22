Unidad No. 3 de Cienfuegos en línea con microsistema del Centro de Cuba

La unidad No. 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos sincronizó hoy con el microsistema de la región central de Cuba luego de su salida, por la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en la tarde noche de este sábado.

Según indica el sitio oficial de la Unión Eléctrica (UNE), desde la madrugada le llegó alimentación energética a ese bloque cienfueguero desde la Planta de Energás en Matanzas, y a las siete de esta mañana ya la “3” estaba en línea.

Al momento del incidente esa planta generaba a máxima capacidad, 158 megawatt (MW), y funcionaba con estabilidad.

Luego de su entrada en servicio la unidad se mantiene subiendo carga y ya alcanza los 40 MW.

Desde el incidente con el SEN, en la provincia se activó el protocolo de la UNE, y crearon la primera isla con la generación de la central eléctrica de Junco Sur, ubicada en la periferia de la ciudad.

Desde esa base pudieron tributar energía hacia los tres centros médicos principales del territorio: el pediátrico Paquito González Cueto, el Centro ambulatorio especializado Héroes de Playa Girón y el hospital general Gustavo Aldereguía Lima.

También comenzaron a beneficiar a los primeros circuitos, aunque aún no tienen la total estabilidad por continuar en modo de microisla.