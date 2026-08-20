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Comenzará el 1 de septiembre el curso escolar en Cuba

PorCubadebate

Ago 20, 2026 #Cuba, #curso escolar, #educación
(Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate/ Archivo)

El Ministerio de Educación de la República de Cuba informó que el curso escolar 2026-2027 comenzará el 1 de septiembre, tal como establece el calendario oficial.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, el organismo ratificó la fecha prevista para el inicio del nuevo período lectivo y subrayó la importancia de garantizar la asistencia de los estudiantes desde la primera jornada, fundamental para el adecuado desarrollo del curso. Asimismo, reafirmó que la educación constituye un derecho y una responsabilidad de todos.

Como parte de los preparativos, este jueves 20 de agosto la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, inició un recorrido por todo el país para comprobar las condiciones creadas en los centros educacionales con vistas al comienzo del curso. Cienfuegos fue la primera provincia en visitar.

Durante la visita se evaluarán los principales aseguramientos y las condiciones de las instituciones educativas para garantizar el inicio del período lectivo.

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