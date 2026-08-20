En Cienfuegos, arte y talento Con manos de mujer

(Fotos: Marcia Silva)

El parque cercano al antiguo muelle real de la ciudad de Cienfuegos acogió este jueves la segunda edición de la Expoferia Con Manos de Mujer, evento que pone rostro y talento a las mujeres que lideran sus propios proyectos en la Perla del Sur.

Dedicada al centenario de Fidel Castro y a los aniversarios 66 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y quinto del Programa Nacional de Adelanto de la Mujer, la cita reunió a más de 20 grupos como el Proyecto Mariposas, la Cátedra Nelson Mandela y el Movimiento Cultural Sur, creadoras de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, mujeres paracaidistas y portuarias, representantes de las Mipymes «Vinos Noris» y «K Frutas , integrantes de las Asociaciones de Limitados Físico Motores y de Ciegos y Débiles Visuales.

«Esta Expoferia tiene una particularidad y es que además de exponer y comercializar los productos que estas mujeres elaboran, se comercializa artesanía, plantas ornamentales, mieles de la abeja de la tierra, velas, jabones, miniaturas, vinos, y se expone toda esa esa pujanza y ese trabajo que esas mujeres elaboran fuera de sus oficios tradicionales», explica la periodista Onelia Chaveco Chaveco, una de las organizadoras del encuentro.

«En esta segunda Expoferia mostramos además actividades culturales como poesía, teatro, y baile de danzón», precisa la también integrante del Grupo de Mujeres Meliponicultoras de Cuba, presente igualmente en el evento.

Acerca de cómo surgió esta iniciativa, Chaveco Chaveco recuerda que desde el Grupo de Mujeres Meliponicultoras se trazaron el propósito de intercambiar saberes con otros colectivos tanto de mujeres emprendedoras del sector estatal como privado, idea que manifestaron a Ana Ivis Gómez, secretaria general de de la FMC en la provincia. «El sueño era reunirlas todas en un lugar público para visibilizar todas estas prácticas que realizan estas mujeres, y lo logramos», asegura.