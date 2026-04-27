Cuba debuta hoy en el Panamericano Senior de Pesas

Cuba inicia hoy su andadura en el Campeonato Panamericano Senior de halterofilia 2026, en Panamá, con la mira puesta en el podio y el pulso firme de dos figuras llamadas a desafiar la élite continental.

El guantanamero Otto Félix Oñate, en los 60 kilogramos, y la cienfueguera Marifélix Sarría, en más de 86, encabezan la reducida pero ambiciosa representación cubana en una lid que reúne a lo más selecto del continente.

Como si el hierro guardara memoria de gestas pasadas, Oñate será el primero en entrar en escena este lunes dentro del Grupo A. El muchacho del Guaso llega impulsado por su barrida de tres medallas de oro en el clasificatorio regional, resultado que lo coloca como una de las apuestas de la isla en una división siempre exigente.

El certamen servirá de termómetro para medir su crecimiento competitivo frente a rivales curtidos y marcas de alto nivel, en un escenario donde cada intento exige precisión milimétrica.

La segunda presentación cubana llegará el 30 de abril, cuando Marifélix asuma el reto en la categoría de más de 86 kilogramos. Con solo 21 años, exhibe ya un aval de peso tras conquistar tres preseas de plata en el Campeonato Mundial de 2025, en Førde, Noruega.

Dueña de una potencia que parece desafiar la gravedad, la cubana parte con aspiraciones de podio en una división de alto calibre, donde convergen varias de las principales figuras del área.

El Campeonato Panamericano, previsto hasta el viernes 1 de mayo, reúne a representantes de más de una veintena de países y confirma su condición de cita clave del calendario regional.

Para Cuba, el reto será convertir cada alzada en resultado y sostener, desde dos nombres, el prestigio histórico de la halterofilia nacional.