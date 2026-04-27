Concluyó en Cienfuegos Jornada de la Cultura

Tradicional evocación del acto fundacional de la colonia Fernandina de Jagua, actual Cienfuegos. /Foto: Modesto Gutiérrez Cabo / ACN

La Jornada de la Cultura de Cienfuegos, por los 207 años de la fundación de la colonia Fernandina de Jagua, cerró este domingo con un saldo favorable por la amplitud de sus propuestas y la intención de llegar a todos los públicos.

Una de las opciones finales fue el estreno por la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra, de la producción escénica Jagua, un espectáculo en el teatro Tomás Terry dedicado a homenajear a la ciudad, en 2005 declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En la obra, los niños de Abrakadabra, bajo la dirección del cantautor Roberto Novo, hacen un recorrido por la historia local, en el que teatro, danza y música mezclan mitos y leyendas.

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Durante los seis días de festejos se entregaron los Premios Jagua a Belkidia López Fundora, creadora y directora de música infantil, como personalidad, y a la Asociación Hermanos Saíz (AHS) por institución destacada.

López Fundora resalta por la labor con niños en el proyecto Al Compás de las Olas entre otros, mientras la AHS es faro de los jóvenes artistas y creadores.

También recibieron el homenaje el Conjunto de Sones Los Naranjos por arribar a su primer siglo de vida; el jardín Botánico de Cienfuegos; y el grupo Ismaelillo en sus 45 años.

De forma paralela fueron entregados en el Comité Provincial de la UNEAC los premios literarios del año, que recayeron en Polaroid, título del poemario galardonado con el Premio El Girasol Sediento, de Reina del Mar Editores.

Por su parte la obra @trapados, de Jaime Hernández Blanco, resultó acreedora del Concurso Literario Fundación Fernandina de Jagua 2026 en la categoría Poesía para niños.

En esta semana rememoraron además los 30 años de fundado el estudio de grabaciones Eusebio Delfín: primero de su tipo en el centro de Cuba, una idea original del trovador cienfueguero Lázaro García Gil.