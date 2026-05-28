Cuba denuncia ante Conferencia de Desarme la amenaza militar de EEUU

Rodolfo Benítez Verson, embajador y representante permanente de Cuba ante la ONU, denunció hoy en la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza, la amenaza de una agresión militar directa contra la isla por parte de Estados Unidos, informó la Misión de Cuba en Ginebra desde su perfil en la red social Facebook.

El diplomático afirmó que un ataque violaría la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, y provocaría graves pérdidas humanas tanto en Cuba como en Estados Unidos.

Benítez señaló que el gobierno estadounidense recrudeció el bloqueo económico, comercial y financiero con sanciones adicionales y un cerco energético que desde el 29 de enero impide la entrada de combustible, equivalente a un bloqueo naval.

Explicó que las medidas han generado cortes de electricidad, dificultades en el suministro de agua y gas, afectaciones en la producción de alimentos y servicios médicos, así como un aumento de la mortalidad infantil y la reducción de la expectativa de vida en niños enfermos de cáncer.

El embajador calificó de arbitraria la instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y la consideró un intento de justificar una acción militar.

Reiteró la disposición de Cuba a mantener conversaciones bilaterales sin injerencia en sus asuntos internos, y llamó a la comunidad internacional a impedir una agresión que tendría consecuencias impredecibles.

Benítez pidió solidaridad con Cuba frente al bloqueo de combustible y las amenazas militares, y aseguró que el pueblo cubano defenderá su soberanía e independencia hasta las últimas consecuencias.