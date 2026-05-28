Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Internacional

Cuba denuncia ante Conferencia de Desarme la amenaza militar de EEUU

PorAgencia Cubana de Noticias

May 28, 2026 #agresión militar, #amenazas, #Conferencia de Desarme, #Cuba, #denuncia, #Ginebra

Rodolfo Benítez Verson, embajador y representante permanente de Cuba ante la ONU, denunció hoy en la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza, la amenaza de una agresión militar directa contra la isla por parte de Estados Unidos, informó la Misión de Cuba en Ginebra desde su perfil en la red social Facebook.

El diplomático afirmó que un ataque violaría la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, y provocaría graves pérdidas humanas tanto en Cuba como en Estados Unidos.

Benítez señaló que el gobierno estadounidense recrudeció el bloqueo económico, comercial y financiero con sanciones adicionales y un cerco energético que desde el 29 de enero impide la entrada de combustible, equivalente a un bloqueo naval.

Explicó que las medidas han generado cortes de electricidad, dificultades en el suministro de agua y gas, afectaciones en la producción de alimentos y servicios médicos, así como un aumento de la mortalidad infantil y la reducción de la expectativa de vida en niños enfermos de cáncer.

El embajador calificó de arbitraria la instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y la consideró un intento de justificar una acción militar.

Reiteró la disposición de Cuba a mantener conversaciones bilaterales sin injerencia en sus asuntos internos, y llamó a la comunidad internacional a impedir una agresión que tendría consecuencias impredecibles.

Benítez pidió solidaridad con Cuba frente al bloqueo de combustible y las amenazas militares, y aseguró que el pueblo cubano defenderá su soberanía e independencia hasta las últimas consecuencias.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cuba Sociedad

Tribuna Abierta por Cuba y Raúl este lunes 1 de junio en Cienfuegos

May 28, 2026 Miguel Adrián Rodríguez Pérez (5 de Septiembre)
Ciencias Cuba Educación

En medio de las tempestades, la UCI trae buenas noticias

May 28, 2026 Presidencia Cuba
Bloqueo vs Cuba Internacional

Embajada de Cuba en EE.UU. ratifica apego a Convención de Viena

May 27, 2026 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión