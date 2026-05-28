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Tribuna Abierta por Cuba y Raúl este lunes 1 de junio en Cienfuegos

PorMiguel Adrián Rodríguez Pérez (5 de Septiembre)

May 28, 2026 #Cienfuegos, #Parque Martí, #Raúl Castro, #Tribuna Abierta
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Desde bien temprano, el lunes los cienfuegueros nos reuniremos en el parque Martí, para reafirmar nuestra voluntad de resistencia y lucha

El próximo lunes, a las 7 de la mañana, en el parque Martí, Cienfuegos será sede de la Tribuna Abierta en rechazo de las infamias imperialistas contra el General de Ejército Raúl Castro y en defensa de la soberanía nacional.

La congregación se dará cita en ese escenario, desde las primeras horas de dicha jornada de lunes, para remarcar la confianza de los cienfuegueros en el Líder Histórico de la Revolución y en su continuidad del camino de lucha, independencia y resistencia contra un bloqueo asesino que nos ha intentado asfixiar durante setenta años.

Como ya no les queda clavija por apretar, ahora se valen de mentiras, elaboraciones, construcciones sin fundamento legal de ningún tipo, para buscar pretextos para agredirnos.

El pueblo de Cienfuegos lo sabe y, dispuesto como está a defender la Patria hasta la última gota de sangre, expresará sus verdades en esta Tribuna Abierta por Cuba, la Revolución y Raúl.

Raúl es un hombre de una fidelidad inquebrantable. Como líder, asumió cada responsabilidad con el compromiso y la dignidad que siempre ha tenido desde que comenzó la lucha desde la histórica Generación del Centenario. Eso habla de un verdadero amor por su país. Como ser humano, transmite al pueblo la confianza de que Venceremos.

En él se respira al hermano menor que supo estar a la altura, al esposo que nunca dejó sola a Vilma, al padre y abuelo que ha visto crecer a su familia junto a la Revolución. A sus 95 años, sigue ahí, porque Cuba es parte de su existencia. (Tomado del Periódico 5 de Septiembre)

Por Miguel Adrián Rodríguez Pérez (5 de Septiembre)

Ejerció como Comunicador de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Abreus. Ha laborado en el Consejo Electoral Provincial. Periodista de la editora Cinco de Septiembre.

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