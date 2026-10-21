Cuba denuncia presiones de EE.UU. para modificar votación en ONU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles las presiones extremas e inéditas de Estados Unidos contra naciones soberanas para modificar su voto en la presentación del informe contra el bloqueo el 27 y 28 de octubre.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez explicó que esta será la ocasión número 34 en que la Asamblea General de las Naciones Unidas examinará el informe titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Señaló que la discusión ocurre en un contexto marcado por un recrudecimiento sin precedentes de esa política y por un cerco energético que calificó como un castigo colectivo contra el pueblo cubano.

El canciller destacó que, pese a las presiones de Washington, esta será la primera vez que la Asamblea General se pronunciará mediante una resolución para condenar explícitamente el endurecimiento extremo del bloqueo.

Afirmó que este año coinciden el recrudecimiento del cerco e económico, la coerción política y la obstaculización del comercio y de los suministros destinados a Cuba, acompañados de un despliegue inusitado de acciones del Departamento de Estado.

Rodríguez presentó documentos que evidencian las gestiones realizadas por Estados Unidos durante los últimos meses para influir en la posición de diversos países, ejercidas en muchas ocasiones por el propio secretario de Estado, Maco Rubio.

Entre los materiales mostrados se encuentra un documento del mencionado departamento que insta a gobiernos extranjeros a rechazar la «propaganda cubana».

Según el ministro, ese texto intenta responsabilizar al Gobierno cubano por las afectaciones humanitarias derivadas del bloqueo.

«Estos daños no son colaterales, como suele afirmar Washington, sino consecuencias deliberadas de una política diseñada para generar sufrimiento, desesperación e inestabilidad en las familias cubanas», sostuvo.

El jefe de la diplomacia cubana también se refirió a otro documento dirigido a dignatarios extranjeros que contiene amenazas explícitas de sanciones e insta a analizar cuidadosamente las consecuencias de apoyar la resolución cubana. Esas medidas podrían dirigirse contra gobiernos, empresas o individuos.

Igualmente, mencionó un tercer documento difundido en Europa que pretende justificar la presión sobre Cuba mediante supuestas vinculaciones de la isla con el conflicto en Ucrania, acusación que, afirmó, ha sido desmentida.

De acuerdo con Rodríguez, las acciones de presión incluyen amenazas de suspensión de programas de cooperación, restricciones de visado para funcionarios y sus familiares, interferencia en procesos electorales, estímulo a acciones desestabilizadoras y posibles afectaciones a intereses económicos y financieros.

El canciller condenó además la «farsa» organizada el 19 de octubre en instalaciones de las Naciones Unidas, con la participación de mercenarios vinculados a acciones contra Cuba.

Añadió que estas maniobras buscan desviar la atención de la opinión pública estadounidense, que se opone mayoritariamente al bloqueo, al igual que gran parte de los cubanos residentes en Estados Unidos.

También Rodríguez agradeció el respaldo de movimientos sociales, organizaciones solidarias y sectores progresistas que reclaman el fin de las sanciones y defienden el derecho de Cuba a vivir en paz.

Expresó además su confianza en que la comunidad internacional volverá a respaldar ampliamente la resolución cubana, aunque siempre habrá lacayos que respondan a los intereses de Washington.