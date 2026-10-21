Naikel Cruz y su labor como relevista frente a los Elefantes de Cienfuegos

En el primer enfrentamiento de la subserie correspondiente a la Serie 65, los Elefantes de Cienfuegos se impusieron a los Cocodrilos de Matanzas con marcador de tres victorias por una, en duelo celebrado en tierras yumurinas. El protagonismo del triunfo local recayó sobre el lanzador Naikel Cruz, quien intervino como relevista en las tres sonrisas conseguidas por su equipo, mostrando un dominio absoluto sobre la artillería cienfueguera.

De cara al segundo choque entre estas novenas, programado para el estadio 5 de Septiembre entre lunes y viernes de esta semana, Cruz dejó claras sus expectativas: «Estoy dispuesto a trabajar cuando el director y el equipo lo necesiten, lo mismo como abridor que como relevista. Lo más importante es apoyar al equipo», precisó el tirador yumurino.

El serpentinero agregó que desde temporadas anteriores ha dominado a los bateadores cienfuegueros, y sobre su estrategia comentó: «Cienfuegos siempre ha sido un equipo de muy buenos bateadores. Siempre me he preparado para trabajarles bien, estudiándolos, y sobre todo con rompientes, que tanto daño les hacen a los bateadores cienfuegueros».

La experiencia de los lanzadores en el estudio del contrario ha existido siempre. En tal sentido, el experimentado tirador Jesús Guerra comentó en su momento que llevaba una libreta donde anotaba el lanzamiento que más daño le hacía a los mejores bateadores de la pelota cubana. Sin embargo, en esta etapa de tanto desarrollo de la informática, donde con un teléfono se tiene acceso a cualquier información, existen dudas en no pocos lanzadores sobre sus rivales de turno y el lanzamiento que les hace más daño. Una asignatura pendiente, sin duda.