Cienfuegos distingue a Irán Millán Cuétara con la Roseta de la Ciudad en el Día de la Cultura Cubana

El MsC. Irán Millán Cuétara, quien por 17 años fuera director de la Oficina del Conservador de la Ciudad, recibió este martes la Roseta de la Ciudad, distinción que concede la Dirección Provincial de Cultura para reconocer a personalidades con contribuciones destacadas a la obra cultural de la urbe sureña.

Alicia Martínez Lecuona, directora provincial de Cultura, entregó este reconocimiento a quien impulsó durante su gestión que el centro histórico de Cienfuegos fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2005.

Merecedor del título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba en 2022, Millán Cuétara archiva en su trayectoria el Premio Nacional de Patrimonio Cultural por la Obra de la Vida (2017) y el Premio Nacional de Arquitectura (2018).

En compañia de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia y el municipio, tuvo lugar el agasajo en el parque José Martí como parte de las actividades previstas este 20 de octubre Día de la Cultura Cubana.