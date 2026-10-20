Debaten en Cienfuegos anteproyecto de Ley de Educación

En la sede del Gobierno Provincial se desarrolló este lunes la consulta y análisis del anteproyecto de Ley de Educación, norma que será examinada por vez primera en el Parlamento Cubano.

El texto jurídico tiene el reto de actualizar las políticas públicas estratégicas del sector, y entre los temas priorizados se encuentran la innovación en métodos de enseñanza, la educación inclusiva, la responsabilidad de la escuela y la universidad ante la sociedad, vínculo universidad-empresa-gobierno, y las reformas de las políticas públicas asociadas al perfeccionamiento de la Educación.

Según la página en Facebook de la Dirección General de Educación en Cienfuegos, la discusión contó con la conducción de la Dr. C. Margarita Macpherson Zayú, Metodóloga Nacional del Ministerio de Educación y Coordinadora del anteproyecto de Ley de Educación, y el Dr. C. Reynaldo Velázquez Zaldívar, viceministro del sector.

La normativa se organiza en 10 títulos y 243 artículos, concebidos para ordenar las disposiciones vigentes y ajustarlas a las demandas actuales.

Entre las principales novedades del anteproyecto sobresale la consolidación de un sistema educativo más integrado, el reconocimiento formal del aprendizaje adquirido por distintas vías, la implementación de esquemas de financiamiento complementario y una mayor protección de los derechos en las instituciones.

Destaca además la certificación oficial de las instituciones de la Educación General, un proceso que quedará bajo la supervisión de la Junta de Acreditación Nacional para validar y elevar los estándares de calidad en el sector.

La elaboración del Anteproyecto de Ley de Educación comenzó en el año 2019 con el objetivo de integrar en una sola ley todas las normativas aprobadas desde el triunfo de la Revolución, para lograr un sistema educativo más articulado que responda y proteja los derechos y deberes de los niños, jóvenes y adolescentes, y contribuya a las transformaciones económicas y sociales del país.