Comienza Convención Científica de la Universidad de Cienfuegos

La IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez comienza este martes en Cienfuegos, con participación de investigadores de España, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Angola y Cuba.

Más de 300 ponencias, de estas 216 de especialistas, profesores y estudiantes cubanos, fueron inscritas al programa del evento, que abarca simposio, talleres, conferencias magistrales, entre otras acciones.

En los principales ejes temáticos del encuentro resaltan la internacionalización de la Educación Superior en el marco de la Agenda 2030, la docencia universitaria y la transformación de los procesos educativos, energía, medio ambiente y desarrollo sostenible.

También se incluyen los estudios históricos regionales y antropológicos, cultura física, deporte y recreación, gestión del conocimiento e innovación para el desarrollo local y la sostenibilidad, lengua, cultura y comunicación, la investigación científica y el enfoque social de la ciencia y la tecnología,.

Asimismo abordarán la seguridad alimentaria, la transformación agraria sostenible, y la información científica técnica.

Está convención se situa en el entorno del desarrollo de la inteligencia artificial, de ahí que ampliarán las temáticas sobre el tema y el uso de la virtualidad en la participación de los ponentes.