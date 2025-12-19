Díaz-Canel en el Parlamento: Cuba se rige por el principio de unidad, continuidad y resistencia creativa

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó este jueves la capacidad de resistencia y victoria del pueblo cubano, pese a la compleja situación que atraviesa la nación caribeña debido al recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Al intervenir en la clausura del sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el jefe de Estado subrayó que la nación caribeña se rige por el principio de unidad, continuidad y resistencia creativa.

El mandatario destacó la capacidad del pueblo cubano para, en medio de carencias, crear, innovar y salir adelante.

Hoy concluimos una sesión de debate profunda y de vital importancia para el presente y futuro de la nación, valoró.

Díaz-Canel se refirió a los debates sobre el panorama económico del país y urgió a realizar análisis oportunos sobre qué está fallando.

“Se reconoce la magnitud de la crisis, no se maquilla la realidad y al mismo tiempo se ratifica la voluntad política de cambiar lo que tiene que ser cambiado para defender la justicia social y la soberanía nacional”, aseguró.

El jefe de Estado detalló que la víspera, durante la comisión económica, los legisladores abordaron la urgencia de implementar acciones en la producción nacional para posicionarla como un pilar en el despegue del sector.

En este sentido, precisó que el área productiva todavía presenta insuficiencias que afectan el consumo nacional, las exportaciones, a la vez que priva de importantes recursos financieros.

“Un país con una financiación perseguida por Estados Unidos está obligado a gestionar con la máxima eficiencia los niveles de divisas imprescindibles para enfrentar los problemas productivos”, insistió.

Presidente de Cuba insta a acciones para el desarrollo con justicia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el complejo escenario económico nacional exige acciones inmediatas para hacer avanzar la economía y fortalecer la justicia social.

Al intervenir en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), efectuado con la presencia del líder de la Revolución Raúl Castro, el mandatario cubano recordó que su país vive bajo el asedio permanente de Estados Unidos.

Afirmó que el aumento de la agresividad del Gobierno estadounidense es parte de la doctrina imperialista de la actual administración de esa potencia de “paz mediante la fuerza”.

Apuntó que el corolario Trump y la Estrategia de Seguridad Nacional, publicadas recientemente, no dejan dudas de la intensión de apropiarse de las riquezas y recursos naturales del hemisferio occidental, y amenazan la paz en la región latinoamericana.

Expresión de ello –afirmó- son las amenazas crecientes y las provocaciones contra Venezuela, “con pretextos tan insostenibles que cambian en cuestión de horas”, las cuales calificó de actos criminales y violatorios del Derecho Internacional.

Denunció que contra Cuba Estados Unidos ejerce una agresión permanente a través del bloqueo económico y la inclusión de esta nación caribeña en el unilateral listado del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Simultáneamente, se incrementan la persecución financiera, y las campañas mediáticas dirigidas a desestabilizar el país, dañar la economía, y afectar los vínculos con otras naciones.

Señaló que frente a esto se ha hecho patente la solidaridad de países, fuerzas políticas y movimientos sociales de numerosos países, mientras la isla fortalece los contactos con sus connacionales residentes en otras latitudes.

Reafirmó que “unidad, continuidad y resistencia creativa” es un principio irrenunciable para avanzar en medio de la tensa situación económica que enfrenta la nación, debido al decrecimiento del Producto Interno Bruto, de las inversiones, la inflación y la disminución del financiamiento externo, entre otros factores.

En tal sentido, instó a realizar transformaciones estructurales y de mentalidad, para avanzar en el desarrollo sin descuidar la soberanía, la independencia, potenciando la justicia social.

Corregir las distorsiones en le economía, no es un slogan, es una batalla por el desarrollo con justicias social, remarcó el jefe de Estado cubano.