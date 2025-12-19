Perlavisión

Magda González filma película cubana sobre tema LGTBIQ+

Dic 19, 2025 #cine, #comunidad LGTBIQ+

La realizadora cubana Magda González Grau filma un largometraje sobre la diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

El guion escrito por Amílcar Salatti gira en torno a un joven que incursiona en el travestismo y cuestiona su identidad sexual.

Acerca de la intencionalidad de la película, asevera su directora: “Quiero hacer obras que ayuden a la construcción de una sociedad más inclusiva, abierta y comprensiva con las diferencias. Creo que necesitamos eliminar las divisiones sociales por motivos no fundamentales”.

González Grau defiende el propósito de dignificar el transformismo, devolverle la categoría de manifestación artística y rendir tributo a grandes cancioneras de la música cubana.

Los derechos de las canciones incluidas en la producción del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y el Canal Cubavisión fueron cedidos por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) y la cantante y compositora M Alfonso.

“Ricky Ricardo” contó con la asesoría del director artístico Carlos Rey, quien aportó su experiencia en los espectáculos de transformismo, para lograr la recreación de evocaciones de célebres cantantes cubanas.

La pista de un cabaret forma parte de la trama, por lo que el escenario del Cabaret Parisien del Hotel Nacional de Cuba es la locación en la que intervienen artistas del transformismo y célebres personalidades del arte y la cultura nacional vinculados al tema de la diversidad.

Ariel Zamora, conocido por su desempeño en teatro y televisión revela el riesgo interpretativo que supone su debut cinematográfico:

“El desafío mayor ha sido sumergirme en el universo del transformismo. Como cualquier manifestación artística requiere de estudio, investigación, práctica, entendimiento”.

El largometraje “Ricky Ricardo” invita a respetar las elecciones personales, rechaza los tabúes discriminatorios que nos separan como sociedad, y estimula el conocimiento del marco legal que ampara los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

 

