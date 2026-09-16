Presidente de Cuba anuncia nuevo programa radial “Criterio Compartido”

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció este miércoles la próxima salida al aire de Criterio Compartido, un nuevo programa de radio dedicado al diálogo sobre la realidad del país.

El mandatario hizo el anuncio durante una visita esta mañana a Radio Rebelde, donde intercambió con trabajadores de la emisora.

Según informó la Presidencia de Cuba en sus redes sociales, el espacio estará concebido para dialogar sobre diferentes asuntos de la realidad cubana.