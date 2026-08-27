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Será visible en Cuba eclipse parcial de Luna

PorCubadebate

Ago 27, 2026 #astronomía, #eclipse

El Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) notificó que entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, ocurrirá un eclipse parcial de Luna visible en el territorio nacional en todas sus fases.

Según la información ofrecida por esa institución perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el evento podrá ser observado también en el oeste de Asia, África, América y Europa, mientras la fase final de penumbra será visible, igualmente, desde América, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico.

Datos para la observación del eclipse en Cuba:

-Entrada de la Luna en penumbra, a las 9:22 p.m.

-Máximo del eclipse, 12:12 a.m.

-Salida de la Luna de la penumbra, 3:03 a.m.

Por Cubadebate

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