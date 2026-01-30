Cuba tilda de fascista, criminal y genocida medida de EE.UU.

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desenmascaró hoy la naturaleza fascista, criminal y genocida de la administración estadounidense, tras la orden ejecutiva del magnate instalado en la Casa Blanca que eleva la escalada de bloqueo.

En su cuenta en X, el mandatario cubano criticó que bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, “vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo,” el presidente Trump sigue en su pretendida política de “asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”.

Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el Presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con #Cuba. 1/3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2026

Díaz-Canel, señaló que tal medida prueba la crudeza de la política contra la mayor de las Antillas, al preguntar en la red social, “¿Acaso no decían el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple «embargo en el comercio bilateral»?.

Más adelante, el jefe de Estado cubano evaluó y descalificó en duros términos a los que azuzan el bloqueo contra Cuba, al tiempo que desenmascaró el carácter de la orden ejecutiva al afirmar, “esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

La víspera, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En la propia red social, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la nueva escalada en el bloqueo estadounidense contra la isla para asfixiarla mediante la presión energética, una postura que condenó firmemente.

“Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, señaló en su cuenta en X.

Ante la denuncia hecha sobre el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, desde diversas partes del mundo llegan expresiones de rechazo a esta política, mientras organizaciones y grupos solidarios muestran su respaldo a la nación caribeña.