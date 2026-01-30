Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Cuba tilda de fascista, criminal y genocida medida de EE.UU.

PorPrensa Latina

Ene 30, 2026 #Cuba, #EE.UU

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desenmascaró hoy la naturaleza fascista, criminal y genocida de la administración estadounidense, tras la orden ejecutiva del magnate instalado en la Casa Blanca que eleva la escalada de bloqueo.

En su cuenta en X, el mandatario cubano criticó que bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, “vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo,” el presidente Trump sigue en su pretendida política de “asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”.

Díaz-Canel, señaló que tal medida prueba la crudeza de la política contra la mayor de las Antillas, al preguntar en la red social, “¿Acaso no decían el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple «embargo en el comercio bilateral»?.

Más adelante, el jefe de Estado cubano evaluó y descalificó en duros términos a los que azuzan el bloqueo contra Cuba, al tiempo que desenmascaró el carácter de la orden ejecutiva al afirmar, “esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

La víspera, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En la propia red social, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la nueva escalada en el bloqueo estadounidense contra la isla para asfixiarla mediante la presión energética, una postura que condenó firmemente.

“Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, señaló en su cuenta en X.

Ante la denuncia hecha sobre el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, desde diversas partes del mundo llegan expresiones de rechazo a esta política, mientras organizaciones y grupos solidarios muestran su respaldo a la nación caribeña.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Cuba Internacional

Trump amenaza con imponer aranceles a países que suministran petróleo a Cuba

Ene 29, 2026 Actualidad RT
Cuba

Termómetros en Cuba podrían marcar valores de un dígito

Ene 29, 2026 Prensa Latina
Cuba

Nuestra América está en peligro, denuncia canciller cubano

Ene 29, 2026 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión