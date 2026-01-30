Medida contra Cuba es “acto de guerra”, dice excanciller de Ecuador

El excanciller de Ecuador Guillaume Long calificó como un “acto de guerra” la más reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que endurece las sanciones contra Cuba mediante nuevas restricciones al suministro de combustibles.

Long sostuvo que la medida carece de sustento jurídico y negó que “Cuba no es una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para Estados Unidos”.

En su cuenta de la red social X, el exdiplomático afirmó que la “asfixia total del pueblo cubano a través de la imposición de un bloqueo sobre la venta de combustibles es, además de cruel e imperial, según el derecho internacional, un acto de guerra”.

Asimismo, el exministro de Relaciones Exteriores advirtió que los bloqueos solo tienen legalidad en contextos de autodefensa y subrayó que “son siempre ilegales cuando buscan castigar colectivamente a la población civil”.

En su pronunciamiento, Long alertó que este tipo de acciones puede tener consecuencias penales internacionales, al señalar que “en tales casos se puede configurar un crimen de guerra e incluso un crimen contra la humanidad”.

Sostuvo que la comunidad internacional no debería permanecer indiferente frente a la decisión adoptada por Washington y “todos los Estados deben rechazar sin ambages este nuevo crimen de agresión y actuar para contrarrestar sus efectos”.

A las críticas a la decisión de la Casa Blanca contra la nación caribeña se sumó el exvicecanciller Fernando Yépez Lasso, quien consideró que la orden ejecutiva profundiza el bloqueo histórico impuesto contra la isla.

“Cuba sufre un criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de 65 años, que hoy se endurece con un embargo total de combustibles, por ser un pueblo soberano,digno y socialista”, expresó.

Yépez Lasso también llamó a una reacción regional e internacional frente a la medida.

“Ecuador y el mundo deben condenar y detener esta agresión a un país hermano,al derecho y la convivencia civilizada”, añadió.

La víspera, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció ante el mundo “este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”

