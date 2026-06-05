EE.UU. sigue en busca de pretextos para agresión a Cuba

Block, de la Red de Solidaridad con Cuba del Área de la Bahía en San Francisco, California, dijo a Prensa Latina que más del 64 por ciento de los ciudadanos -según encuestas- se opone a una acción militar contra Cuba, y muchas personas han manifestado activamente su rechazo a la guerra.

La intensificación de las sanciones contra los familiares del presidente Díaz-Canel, Amistur, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos e incluso los Comités de Defensa de la Revolución demuestra que pese a las medidas de presión siguen sin lograr el objetivo estadounidense de un cambio de régimen, denunció. ¡Lo próximo será que Marco Rubio intente sancionar el aire que respiran los cubanos!, añadió Block.

“Cada día, más personas en Estados Unidos descubren las mentiras que (el presidente Donald) Trump y (su secretario de Estado Marco) Rubio cuentan sobre Cuba”, enfatizó la activista.

Recordó que el 3 de junio se celebró una jornada nacional de acción bajo el lema ‘No a la guerra contra Cuba’, en la que personas de todo el país se manifestaron, desplegaron pancartas en pasos elevados y difundieron información sobre el criminal bloqueo petrolero de Estados Unidos al país caribeño.

Ese cerco energético, “literalmente está matando de hambre al pueblo cubano y acabando con la vida de bebés en un genocidio lento”, advirtió Block.

Sabemos que el pueblo cubano defenderá su soberanía frente a las sanciones y la amenaza de un ataque militar, subrayó. “Y nosotros, desde Estados Unidos, haremos todo lo posible por seguir apoyando a Cuba y evitar la guerra”, concluyó.

Este jueves el Departamento del Tesoro anunció la inclusión del presidente Miguel Díaz-Canel, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista unilateral e ilegítima de sanciones sobre las cuales el mandatario apuntó en la red social X que “están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”. Sentenció que «esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez al denunciar en la propia plataforma esa “lista ilegítima y unilateral del Gobierno de Estados Unidos”, advirtió que “es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional” de este país.

La víspera Trump reiteró a los periodistas desde la Casa Blanca sus amenazas contra la nación caribeña, de la que pretende ocuparse en una «breve parada», una vez termine su guerra con Irán.