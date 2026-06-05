Cuba celebrará su Feria del Libro, pese a asedio de EE.UU.

Las entidades involucradas trabajan arduamente para ofrecerle al público una festividad teniendo en cuenta los tiempos y desafíos actuales, que a principio de año obligaron a posponer la mayor fiesta literaria en la nación.

Entonces, el diplomático aseguró en exclusiva a Prensa Latina que los ejemplares rusos serán donadas a Cuba para su posterior distribución en bibliotecas y otras instituciones, información que compartió este jueves desde el Centro de Prensa Internacional.

Dedicado a los escritores cubanos Marilyn Bobes y José Bell Lara, el programa incluye un gran evento internacional en el que participarán amigos de Cuba y de Fidel, según declaraciones del presidente del Instituto Cubano del Libro (ICL), Juan Rodríguez.

Los que participamos y organizamos la feria, incluido nuestro pueblo, tenemos un compromiso sagrado con los visitantes y con que sea esta un merecido homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, en su centenario y cada día, opinó.

Celebrarla conlleva un esfuerzo extraordinario, dijo, en tanto destacó el objetivo del Comité Organizador de aproximarla a la gente, en la medida de lo posible.

Vamos a disponer de más de tres mil libros digitales y más de cuatro millones en todo el país, significó, una cifra que desafía obstáculos para obsequiarle este espacio al público lector.

El Centro Fidel Castro Ruz, Casa de las Américas, la Casa del Alba Cultural, la Biblioteca Nacional José Martí, la Oficina del Programa Martiano y el Pabellón Cuba figuran entre las subsedes del evento.

Una vez concluida en la capital cubana, el 16 de agosto, la cita literaria se trasladará al resto de los municipios y provincias del país para finalizar su recorrido en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, el 6 de septiembre, precisó el presidente del ICL.

En el encuentro con la prensa, el directivo agradeció a Rusia por participar y colocar a disposición de la feria sus ministerios de Cultura y Desarrollo Digital, aún en medio de numerosos compromisos internacionales y de la situación que enfrenta el mundo.

Dicho evento contribuirá a la construcción del futuro común que merecen los pueblos, en el que la cultura y el libro tienen un espacio principal, apuntó.

En su opinión, el encuentro inspira la buena voluntad de seguir luchando por la paz y el compromiso de un país de llevar adelante una celebración de gran relevancia, en medio del asedio y las amenazas de la “potencia militar más poderosa de la historia”.

Tenemos libros y motivación suficientes para celebrar la feria con la felicidad que la distingue en cada uno de los años, puntualizó Rodríguez.