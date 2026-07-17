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Cuba anuncia nómina de béisbol para Santo Domingo 2026, Luis Vicente Mateo entre los escogidos

PorAgencia Cubana de Noticias

Jul 17, 2026 #béisbol, #deportes
La Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció este viernes la nómina de 24 peloteros, que incluye al cienfueguero Luis Vicente Mateo, con la cual buscará recuperar el trono en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y ganar el único cupo disponible para los Panamericanos de Lima 2027.
La plantilla, bajo el mando de Germán Mesa, cuenta con los jardineros Yoelquis Guibert y Leonel Moas, el cácher Andrys Pérez y el jugador de cuadro Yoel Yanqui, todos integrantes de la selección de la isla que asistió al Clásico de este año.

Cuba aparece ubicada en la llave A junto a Curazao, Puerto Rico y los anfitriones dominicanos, a quienes enfrentará, por ese orden, del 31 de julio al dos de agosto. En el otro apartado competirán el vigente campeón México, Colombia, Nicaragua y Panamá.

Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la superronda, prevista entre el 4 y el 6 de agosto, mientras el calendario reserva el día 7 para la discusión de las medallas.

El torneo se jugará en los estadios Juan Marichal y Juan Pablo Duarte, ambos de la capital dominicana, y los partidos están pactados a siete entradas.

Cuba lidera el medallero histórico del béisbol en los juegos regionales más antiguos del mundo con saldo de 15 títulos, tres preseas de plata y una de bronce, escoltado por República Dominicana (3-4-4), Puerto Rico (3-2-4), México (1-6-3), Venezuela (1-1-4), Colombia (1-0-1), Nicaragua (0-4-3), Panamá (0-3-4) y Antillas Holandesas (0-1-0).

La última vez que la selección nacional cubana ganó unos Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Veracruz 2014, bajo el mando de Víctor Mesa, mientras quedó subcampeona en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, detrás de Puerto Rico y México, respectivamente.

La nómina para la cita dominicana quedó integrada por los receptores Andrys Pérez (MTZ) y Andy Cosme (ART).

Como jugadores de cuadro fueron escogidos Yoel Yanqui (SCU), Harold Vázquez (SCU), Tailon Sánchez (PRI), Luis V. Mateo (CFG), Yuliesky Rendón (GRA), Henry Quintero (LTU) y Jeison Martinez (MAY).

Los jardines serán custodiados por Yoelquis Gibert (SCU), Leonel Moas (CMG), Yasiel A. González (HOL) y José A. Noroña (MTZ).

El staff de lanzadores está conformado por Andy Vargas (LHA), Frank Herrera (LHA), Armando A. Dueñas (MTZ), José I. Bermúdez (MAY), Randy Cueto (VCL), Brander Guevara (ART), Fher Cejas (LHA), Raymond Figueredo (LHA), Yunieski García (ART), Yanquiel Mauris (SSP) y Yunier Batista (CAV).

A Germán Mesa lo acompañarán en el cuerpo técnico los entrenadores de picheo Pedro L. Lazo y Jesús Bosmenier; Rafael Muñoz y Cecilio J. Dreke como asistentes en las esquinas y el preparador físico Humberto M. Guevara.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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