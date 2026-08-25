Cuba condena reciente extensión del bloqueo

En la red social X Rodríguez calificó el cerco como una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas y resaltó que Cuba no es una amenaza, pero el bloqueo sí.

«La renovación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo hasta septiembre de 2027 no es un acto administrativo menor, sino la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera», escribió.

Asimismo acotó que la extensión llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes.