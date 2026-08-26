Galletas comestibles hechas a partir de botellas de plástico - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Transformar el plástico de las botellas en materiales comestibles, como galletas ricas en proteínas o vitaminas, es el objetivo de un estudio dirigido por Lahiru Jayakody, de la Universidad del Sur de Illinois.

En una reunión de la Sociedad Química Estadounidense celebrada en Chicago, presentó los primeros resultados exitosos de esta iniciativa con unas galletas bautizadas como «microbites».

«Intentábamos desarrollar tecnologías de reciclaje de plástico para crear productos de mayor valor y nos preguntamos: ¿por qué no centrarnos en la producción de alimentos? Porque el plástico está compuesto de carbono y los alimentos también», señaló Jayakody.

Aunque el plástico dista mucho de ser un ingrediente alimentario, sus elementos constituyentes son, en realidad, prácticamente los mismos que se encuentran en gran parte de nuestros alimentos.

Basándose en este concepto, los investigadores desarrollaron microbios capaces de alterar la estructura del plástico.

Al igual que en los procesos industriales utilizados durante décadas para producir sustancias como la insulina, los investigadores modificaron microbios para que se alimentaran de tereftalato de polietileno (PET) —un material comúnmente utilizado en botellas de agua y refrescos— tras haber sido sometido a un tratamiento preliminar.

Los microbios metabolizan este material y posteriormente excretan diversos ingredientes alimentarios nuevos, como proteínas, grasas y ácidos.

Estos ingredientes se mezclaron con fibras, almidón y edulcorantes para crear galletas impresas en 3D llamadas «µBites» (pronunciado «microbites»).

Aunque los µBites son seguros para el consumo, los investigadores aún están a la espera de completar el proceso de obtención de autorización para realizar pruebas de sabor.

Esta tecnología se desarrolló como parte de un proyecto de la NASA destinado a reciclar materiales en entornos con escasez de recursos —como las futuras colonias espaciales—, pero los investigadores creen que también podría servir como una fuente potencial de alimento en la Tierra, donde se prevé que la demanda mundial aumente entre un 35% y un 56% para el año 2050 y que el 30% de la población mundial corra riesgo de hambruna.